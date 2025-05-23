Продюсер Юрій Бардаш отримав заочне покарання у 10 років в'язниці за підтримку агресії РФ проти України

Колаборант Юрій Бардаш з паспортом РФ. Фото: росЗМІ

Колись відомий в Україні продюсер Юрій Бардаш, що зробив популярними такі проєкти, як "Гриби", Quest Pistols і "Нерви", був заочно засуджений Вінницьким міським судом. Його звинуватили у підтримці агресії Російської Федерації проти України та розповсюдженні російської пропаганди.

Вирок колаборанту, що ганебно втік до РФ, оприлюднений у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Якими були аргументи суду

Згідно з вироком суду, цей персонаж висловлював українофобські погляди та демонстрував вороже ставлення до українського народу. Він також підтримував військову агресію Росії проти України, усвідомлюючи свій вплив на думку як українців, так і росіян.

Наприклад, під час одного з інтерв'ю Бардаш закликав до насильницького повалення конституційного ладу України. В соціальних мережах він публікував матеріали та проводив прямі трансляції, які виправдовували військову агресію Росії проти України та розпалювали національну та релігійну ворожнечу.

Що вирішив суд

Суд визнав Бардаша винним по всіх статтях звинувачень. Якщо його колись вдасться затримати чи екстрадувати до України, то колаборанта чекає тюремний термін у 10 років.

Раніше повідомлялось, що в Івано-Франківську засудили колишню вчительку хімії та біології. Жінка була визнана винною у колабораціонізмі, оскільки погодилась на посаду "директорки" школи на Луганщині й впроваджувала російські освітні стандарти.

А на Харківщині відбувся суд на місцевим мешканцем, який виправдовував російську агресію. Упродовж кількох років він поширював у месенджері дописи антиукраїнського характеру.