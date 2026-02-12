Кого из топ-чиновников могут наказать за взятку

Человек дает взятку. Фото: Depositphotos

Верховной Раде предлагают внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно уточнения перечня должностных лиц местного самоуправления, которые могут нести уголовную ответственность. Инициатором законопроекта является Кабинет министров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Реклама

Читайте также:

Какие изменения предлагает парламенту НАГС

Документ подготовлен Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы (НАГС).

"Проектом закона предлагается конкретизировать круг должностных лиц местного самоуправления, которые являются субъектами уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения по ст. 368 УКУ (получение или вымогательство неправомерной выгоды)", — говорится в сообщении.

Закон, который действует сейчас, отмечает, что службу в органах местного самоуправления проходят две категории лиц: выборные должностные лица и служащие.

Выборные — это те, кого избирают на местных выборах или утверждает соответствующий совет на определенный законом срок. Служащими же являются лица, которые назначаются по конкурсу на должности I, II или III категории и получают соответствующий ранг.

Председатели областных советов, их заместители, городские головы (включая Киевским, Севастопольским и Симферопольским), а также отдельные заместители городских голов отнесены к выборным должностным лицам. Но их должности не будут относиться ни к одной из категорий служащих местного самоуправления.

Поэтому в закон предлагают прямо прописать названия должностей тех лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения, не привязываясь к категориям должностей и не расширяя существующий перечень.

Сравнительная таблица к законопроекту. Фото: скриншот

Этот закон должен заработать через шесть месяцев после официального опубликования, но не ранее чем через полгода после завершения или отмены военного положения.

Напомним, в Раде также зарегистрирован законопроект, который предлагает новые правила кворума для местных советов.

Кроме того, некоторые народные депутаты предлагают ограничить размер заработной платы чиновников.