Кого з топпосадовців можуть покарати за хабар

Людина дає хабар. Фото: Depositphotos

Верховній Раді пропонують внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо уточнення переліку посадовців місцевого самоврядування, які можуть нести кримінальну відповідальність. Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Реклама

Читайте також:

Які зміни пропонує парламенту НАДС

Документ підготовлено Національним агентством України з питань державної служби (НАДС).

"Проєктом закону пропонується конкретизувати коло посадових осіб місцевого самоврядування, які є суб’єктами кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за ст. 368 ККУ (отримання або вимагання неправомірної вигоди)", — йдеться в повідомленні.

Закон, який діє зараз, зазначає, що службу в органах місцевого самоврядування проходять дві категорії осіб: виборні посадовці та службовці.

Виборні — це ті, кого обирають на місцевих виборах або затверджує відповідна рада на визначений законом строк. Службовцями ж є особи, які призначаються за конкурсом на посади І, ІІ або ІІІ категорії та отримують відповідний ранг.

Голови обласних рад, їхні заступники, міські голови (включно з Київським, Севастопольським і Сімферопольським), а також окремі заступники міських голів віднесені до виборних посадових осіб. Але їхні посади не належатимуть до жодної з категорій службовців місцевого самоврядування.

Тому до закону пропонують прямо прописати назви посад тих осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, не прив’язуючись до категорій посад і не розширюючи існуючий перелік.

Порівняльна таблиця до законопроєкту. Фото: скриншот

Цей закон має запрацювати через шість місяців після офіційного опублікування, але не раніше ніж через пів року після завершення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у Раді також зареєстровано законопроєкт, який пропонує нові правила кворуму для місцевих рад.

Крім того, деякі народні депутати пропонують обмежити розмір заробітної плати посадовців.