Головна Новини дня Посадовці, яких можуть притягнути за хабарі — ВР готує уточнення

Посадовці, яких можуть притягнути за хабарі — ВР готує уточнення

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:19
Кого з топпосадовців можуть покарати за хабар
Людина дає хабар. Фото: Depositphotos

Верховній Раді пропонують внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо уточнення переліку посадовців місцевого самоврядування, які можуть нести кримінальну відповідальність. Ініціатором законопроєкту є Кабінет міністрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Читайте також:

Які зміни пропонує парламенту НАДС

Документ підготовлено Національним агентством України з питань державної служби (НАДС).

"Проєктом закону пропонується конкретизувати коло посадових осіб місцевого самоврядування, які є суб’єктами кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення за ст. 368 ККУ (отримання або вимагання неправомірної вигоди)", — йдеться в повідомленні.

Закон, який діє зараз, зазначає, що службу в органах місцевого самоврядування проходять дві категорії осіб: виборні посадовці та службовці.

Виборні — це ті, кого обирають на місцевих виборах або затверджує відповідна рада на визначений законом строк. Службовцями ж є особи, які призначаються за конкурсом на посади І, ІІ або ІІІ категорії та отримують відповідний ранг.

Голови обласних рад, їхні заступники, міські голови (включно з Київським, Севастопольським і Сімферопольським), а також окремі заступники міських голів віднесені до виборних посадових осіб. Але їхні посади не належатимуть до жодної з категорій службовців місцевого самоврядування.

Тому до закону пропонують прямо прописати назви посад тих осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за корупційні правопорушення, не прив’язуючись до категорій посад і не розширюючи існуючий перелік.

порівняльна таблиця
Порівняльна таблиця до законопроєкту. Фото: скриншот

Цей закон має запрацювати через шість місяців після офіційного опублікування, але не раніше ніж через пів року після завершення або скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у Раді також зареєстровано законопроєкт, який пропонує нові правила кворуму для місцевих рад.

Крім того, деякі народні депутати пропонують обмежити розмір заробітної плати посадовців.

Верховна Рада хабар місцеві депутати покарання парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
