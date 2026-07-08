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Главная Новости дня Ключевая встреча саммита: Зеленский и Трамп обсудят укрепление ПВО Украины

Ключевая встреча саммита: Зеленский и Трамп обсудят укрепление ПВО Украины

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 13:59
Встреча Зеленского и Трампа — Украина ожидает решений по вопросам ПВО
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Во второй, заключительный день саммита НАТО в Анкаре, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры запланированы на 14:30 по киевскому времени, после чего лидеры должны выступить перед представителями СМИ.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

Чего ожидают от встречи Зеленского и Трампа

По итогам переговоров Зеленского и Трампа Украина ожидает решений по вопросам противовоздушной обороны. После этой встречи украинский президент проведет еще ряд двусторонних встреч с партнерами, а в конце дня подведет итоги саммита в ходе отдельного брифинга.

По информации источников, украинская сторона положительно оценивает ход саммита. Одной из ключевых тем переговоров стало укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности обеспечение дополнительными ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Ожидается, что вопрос дальнейшей поддержки Украины и укрепления украинской ПВО будет отражен в итоговом коммюнике саммита НАТО.

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Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявлял, что емеет "боевой настрой" перед встречей с Дональдом Трампом. Он надеется на положительный результат переговоров.

В то же время Дональд Трамп сообщал, что число погибших в войне в Украине достигло 41 тыс. в месяц. По его словам, главная задача сейчас — как можно быстрее прекратить войну и спасти человеческие жизни.

Владимир Зеленский Дональд Трамп эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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