Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Клименко наградил военных и спасателей — видео arrow

Клименко наградил военных и спасателей — видео

14 ноября 2024 18:06
Аркадий Пастула - Редактор
Клименко вручил награды спасателям, полицейским и военным
Спасатель, которого награждает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Накануне 1 000 дней полномасштабной войны министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с военнослужащими Национальной гвардии и пограничной службы, полицейскими и спасателями. Он вручил им награды.

Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Награды спасателям, полицейским и военным

"Мы бок о бок уже почти тысячу дней стоим на страже нашего государства — как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения, и в регионах, приближенных к зоне проведения боевых действий. Мы один большой механизм Сил обороны и безопасности Украины. Каждый из вас уже внес и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей страны и в нашу общую победу. Благодаря вам страна живет, страна стоит", — подчеркнул Клименко.

Отличие от МВД
Награда. Фото: mvs.gov.ua

По его словам, они имеют разную униформу, но делают единое важное для всех дело — защищают. В столкновениях с противником, а также во время расследования преступлений, устраняя последствия вражеских ударов и поддерживая правопорядок в каждом регионе.

Клименко поблагодарил их за верность присяге и героизм.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский побывал в больнице Ужгорода, где проходят реабилитацию военные. Он вручил награды защитникам.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных Десантно-штурмовых войск за их участие в боевых действиях на Курском направлении.

МВД Украина награда военные спасатели Игорь Клименко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:27 На суде Тищенко назвал судью кумом и попросил отвод

19:26 Эксперт объяснила слухи о повышении тарифов на электроэнергию

19:11 Полиция опровергла смерть работника ТЦК Киева в больнице

19:07 Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:48 Зимняя опасность — какой будет погода в Харькове завтра

18:45 Знают не все инвесторы — что делает квартиру дороже

18:27 Ребров обратился к молодым украинским футболистам

18:24 Еврокомиссия оштрафовала компанию Meta почти на 800 млн евро

18:23 Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион

19:27 На суде Тищенко назвал судью кумом и попросил отвод

19:26 Эксперт объяснила слухи о повышении тарифов на электроэнергию

19:11 Полиция опровергла смерть работника ТЦК Киева в больнице

19:07 Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному

18:48 Зимняя опасность — какой будет погода в Харькове завтра

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:45 Знают не все инвесторы — что делает квартиру дороже

18:27 Ребров обратился к молодым украинским футболистам

18:24 Еврокомиссия оштрафовала компанию Meta почти на 800 млн евро

18:23 Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион

18:12 Состав семьи УБД — кто может пользоваться льготами

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова