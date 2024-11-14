Клименко вручил награды спасателям, полицейским и военным

Спасатель, которого награждает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua

Накануне 1 000 дней полномасштабной войны министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с военнослужащими Национальной гвардии и пограничной службы, полицейскими и спасателями. Он вручил им награды.

Об этом Игорь Клименко сообщил в Telegram в четверг, 14 ноября.

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"Мы бок о бок уже почти тысячу дней стоим на страже нашего государства — как в тылу, так и на линии боевого соприкосновения, и в регионах, приближенных к зоне проведения боевых действий. Мы один большой механизм Сил обороны и безопасности Украины. Каждый из вас уже внес и продолжает вносить весомый вклад в развитие нашей страны и в нашу общую победу. Благодаря вам страна живет, страна стоит", — подчеркнул Клименко.

Награда. Фото: mvs.gov.ua

По его словам, они имеют разную униформу, но делают единое важное для всех дело — защищают. В столкновениях с противником, а также во время расследования преступлений, устраняя последствия вражеских ударов и поддерживая правопорядок в каждом регионе.

Клименко поблагодарил их за верность присяге и героизм.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, 30 ноября Президент Украины Владимир Зеленский побывал в больнице Ужгорода, где проходят реабилитацию военные. Он вручил награды защитникам.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил военных Десантно-штурмовых войск за их участие в боевых действиях на Курском направлении.