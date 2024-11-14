Клименко вручив нагороди рятувальникам, поліцейським та військовим

Рятувальник, якого нагороджує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: mvs.gov.ua

Напередодні 1 000 днів повномасштабної війни міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з військовослужбовцями Національної гвардії та прикордонної служби, поліцейськими і рятувальниками. Він вручив їм нагороди.

Про це Ігор Клименко повідомив у Telegram у четвер, 14 листопада.

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"Ми пліч-о-пліч вже майже тисячу днів стоїмо на сторожі нашої держави — як в тилу, так і на лінії бойового зіткнення, і в регіонах, наближених до зони проведення бойових дій. Ми один великий механізм Сил оборони та безпеки України. Кожен із вас уже вніс і продовжує вносити вагомий вклад у розвиток нашої країни та в нашу спільну перемогу. Завдяки вам країна живе, країна стоїть", — наголосив Клименко.

Відзнака. Фото: mvs.gov.ua

За його словами, вони мають різний однострій, але роблять єдину важливу для всіх справу — захищають. У зіткненнях з противником, а також під час розслідування злочинів, усуваючи наслідки ворожих ударів і підтримуючи правопорядок в кожному регіоні.

Клименко подякував їм за вірність присязі та героїзм.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 листопада Президент України Володимир Зеленський побував у лікарні Ужгорода, де проходять реабілітацію військові. Він вручив нагороди захисникам.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив військових Десантно-штурмових військ за їхню участь у бойових діях на Курському напрямку.