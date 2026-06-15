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Главная Новости дня Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен

Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 16:53
Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен
Последствия обстрела Успенского собора. Фото: Новини.LIVE

Успенский собор в Киеве получил повреждения в результате очередной ночной российской атаки на столицу. После удара на крыше собора возник пожар, однако благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать гораздо более серьезных последствий.

Об этом Виталий Кличко рассказал журналисту Новини.LIVE Александру Саюну, комментируя последствия массированного обстрела Киева.

Кличко рассказал о последствиях атаки на Киев

По словам мэра, в результате ночного удара последствия зафиксировали почти во всех районах Киева. Речь идет о попаданиях и падении обломков, пожарах, а также повреждениях жилых домов и другой инфраструктуры.

Отдельно Кличко остановился на ситуации с Успенским собором, который пострадал во время атаки. Он отметил, что после удара загорелась крыша храма, однако сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар.

"Успенский собор поврежден, но спасен. После удара на крыше возник пожар, однако спасатели быстро отреагировали. Последствия могли быть значительно хуже", — подчеркнул мэр столицы.

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В Киеве будут искать средства на восстановление

Кличко также заявил, что городские власти будут работать над поиском финансирования для восстановления поврежденных жилых домов и объектов культурного наследия, пострадавших в результате российской атаки.

По его словам, сохранение исторических и культурных памятников является важной задачей для города, особенно в условиях постоянных обстрелов.

Мэр Киева также резко отреагировал на заявления российской стороны о том, что удары якобы наносятся исключительно по военным объектам. Он назвал такие утверждения ложными и указал на многочисленные повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и культурных памятников.

Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен - фото 1
Последствия атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен - фото 2
Ликвидация пожара. Фото: Новини.LIVE
Кличко: Успенский собор поврежден, но спасен - фото 3
Работа ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

В результате очередной ночной атаки РФ в разных районах Киева были зафиксированы пожары, разрушения и повреждения гражданских объектов. На местах работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители, которые документируют последствия обстрела.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время российской атаки два вражеских дрона целенаправленно нанесли удары по объектам в центре столицы, в частности по территории Киево-Печерской лавры и Мыстецкого Арсенала. В результате ночных и утренних обстрелов Киева 15 июня погибли по меньшей мере четыре человека, еще 35 получили ранения.

Новини.LIVE сообщали, что митрополит Епифаний заявил, что систематические удары по Киеву являются проявлением бессилия России, которая не смогла покорить Украину на поле боя. Он подчеркнул важность духовного единства и стойкости украинцев, назвав их залогом будущей победы.

Виталий Кличко война в Украине атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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