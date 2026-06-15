Кличко: Успенський собор пошкоджений, але врятований

Наслідки атаки по Успенському собору. Фото: Новини.LIVE

Успенський собор у Києві зазнав пошкоджень внаслідок чергової нічної російської атаки на столицю. Після удару на даху святині виникла пожежа, однак завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути значно серйозніших наслідків.

Про це Віталій Кличко розповів журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну, коментуючи наслідки масованого обстрілу Києва.

Кличко розповів про наслідки атаки на Київ

За словами міського голови, внаслідок нічного удару наслідки зафіксували майже в усіх районах Києва. Йдеться про влучання та падіння уламків, пожежі, а також пошкодження житлових будинків та іншої інфраструктури.

Окремо Кличко зупинився на ситуації з Успенським собором, який постраждав під час атаки. Він зазначив, що після удару загорівся дах храму, проте співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу.

"Успенський собор пошкоджений, але врятований. Після удару була пожежа на даху, однак рятувальники швидко відреагували. Наслідки могли бути значно гіршими", — наголосив мер столиці.

Читайте також:

У Києві шукатимуть кошти на відновлення

Кличко також заявив, що міська влада працюватиме над пошуком фінансування для відновлення пошкоджених житлових будинків та об'єктів культурної спадщини, які постраждали внаслідок російської атаки.

За його словами, збереження історичних та культурних пам'яток є важливим завданням для міста, особливо в умовах постійних обстрілів.

Мер Києва також різко відреагував на заяви російської сторони про те, що удари нібито завдаються виключно по військових об'єктах. Він назвав такі твердження неправдивими та вказав на численні пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та культурних пам'яток.

Наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація пожежі. Фото: Новини.LIVE

Робота ДСНС. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок чергової нічної атаки РФ у різних районах Києва були зафіксовані пожежі, руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці, які документують наслідки обстрілу.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час російської атаки два ворожі дрони цілеспрямовано вдарили по об'єктах у центрі столиці, зокрема по території Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу. Внаслідок нічних і ранкових обстрілів Києва 15 червня загинули щонайменше четверо людей, ще 35 дістали поранення.

Новини.LIVE інформували, що митрополит Епіфаній заявив, що систематичні удари по Києву є проявом безсилля Росії, яка не змогла підкорити Україну на полі бою. Він наголосив на важливості духовної єдності та стійкості українців, назвавши їх запорукою майбутньої перемоги.