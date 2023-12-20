Киевстар отреагировал на жалобы абонентов о массовом техническом сбое

Иллюстративное фото: пресс-служба "Киевстар"

Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" работает над возобновлением связи, о котором стали жаловаться украинцы. В компании уверяют, что делают все возможное.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевстар" в Facebook.

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"Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов", — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что делают все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее и извинились перед пользователями за временные неудобства.

В то же время в комментарии к посту люди продолжают выражать недовольство работой компании.

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"Львов. Полное отсутствие связи назвали сложностями. Это не неудобство, это несостоятельность", — написал Анатолий Репринцев.

О подобных проблемах сообщают жители Днепра и Одессы.

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Напомним, с утра 20 декабря абоненты "Киевстар" по всей Украине сообщают об отсутствии интернета и связи.

Ранее телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что возобновила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над восстановлением доступа к "Мой Киевстар".