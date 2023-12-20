Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Киевстар отреагировал на жалобы абонентов о массовом техническом сбое arrow

Киевстар отреагировал на жалобы абонентов о массовом техническом сбое

20 декабря 2023 09:19
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Киевстар отреагировал на жалобы абонентов о массовом техническом сбое
Иллюстративное фото: пресс-служба "Киевстар"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Один из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" работает над возобновлением связи, о котором стали жаловаться украинцы. В компании уверяют, что делают все возможное.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевстар" в Facebook.

Читайте также:

Что говорят в "Киевстаре" о новых массовых технических сбоях в работе сети

"Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают сложности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов", — отметили в компании.

В пресс-службе добавили, что делают все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно быстрее и извинились перед пользователями за временные неудобства.

В то же время в комментарии к посту люди продолжают выражать недовольство работой компании.

скриншот
Скриншот

"Львов. Полное отсутствие связи назвали сложностями. Это не неудобство, это несостоятельность", — написал Анатолий Репринцев.

О подобных проблемах сообщают жители Днепра и Одессы.

Скриншот
Скриншот

Напомним, с утра 20 декабря абоненты "Киевстар" по всей Украине сообщают об отсутствии интернета и связи.

Ранее телекоммуникационная компания Kyivstar заявила, что возобновила доступ к мобильному интернету по всей Украине. Специалисты работают над восстановлением доступа к "Мой Киевстар".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

11:51 Динамо может возглавить известный украинский тренер

Актуальное по теме