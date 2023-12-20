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Київстар відреагував на скарги абонентів про масовий технічний збій

20 грудня 2023 09:19
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Київстар відреагував на скарги абонентів про масовий технічний збій
Ілюстративне фото: пресслужба "Київстар"
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Один з найбільших мобільних операторів України "Київстар" працює над відновленням зв'язку, про яке почали скаржитись українці. У компанії запевняють, що роблять усе можливе.

Про це повідомила пресслужба "Київстар" у Facebook.

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"Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході і півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", — зазначили у компанії.

У пресслужбі додали, що роблять усе можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше та перепросили у користувачів за тимчасові незручності.

Водночас у коментарі до поста люди продовжують висловлювати невдоволення роботою компанії.

скріншот
Скріншот

"Львів. Повну відсутність звʼязку назвали складнощами. Це не незручність, це неспроможність", — написав Анатолій Репринцев.

Про подібні проблеми повідомляють мешканці Дніпра та Одеси.

Скріншот
Скріншот

Нагадаємо, зранку 20 грудня абоненти "Київстар" по всій Україні повідомляють про відсутність інтернету та зв'язку.

Раніше, телекомунікаційна компанія Kyivstar заявила, що поновила доступ до мобільного інтернету по всій Україні. Фахівці працюють над відновленням доступу до "Мій Київстар".

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