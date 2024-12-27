Китай построит ГЭС, которая станет крупнейшей в мире

ГЭС "Три ущелья". Иллюстративное фото: Xinhua

Китайский планирует построить гидроэлектростанции на нижнем течении реки Ярлунг Цангпо в Тибете. Соответствующее решение одобрило правительство страны.

Об этом пишет Bloomberg в п'пятницу, 27 декабря.

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Ожидается, что новая китайская ГЭС станет крупнейшей в мире и будет стоить 1 триллион юаней, что равно 137 миллиардам долларов. Плотина сможет генерировать втрое больше электроэнергии, чем "Три ущелья".

В материале говорится, что дамба может вызвать напряженность между Китаем и Индией, поскольку река, на которой ее построят, протекает через спорную территорию Аруначал-Прадеш.

По словам представителя энергетической консалтинговой компании Lantau Group в Шанхае Дэвида Фишмана, на реализацию проекта понадобится не менее 10 лет.

Это огромная инженерная работа. Сама река имеет замечательные гидроэнергетические ресурсы. Все, кто находится ниже по течению, будут обеспокоены тем, что будет, если поток воды уменьшится. Я знаю, что Индия очень обеспокоена этим", — сказал он.

В то же время Китай изучил реку и пообещал принять меры для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

Напомним, китайский робототехнический стартап MagicLab представил парк коллаборативных гуманоидов для профессионального обучения. Роботы занимаются проверкой продукции, обработкой материалов, подбором и размещением деталей, сканированием и складированием.

А китайская компания Chery представила компактный электрический внедорожник iCar V23, который внешне очень напоминает Toyota Land Cruiser FJ40.