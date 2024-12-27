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Китай заявив про намір побудувати найбільшу в світі ГЕС

27 грудня 2024 15:21
Євгенія Брюховецька - редактор
Китай побудує ГЕС, яка стане найбільшою у світі
ГЕС "Три ущелини". Ілюстративне фото: Xinhua
Євгенія Брюховецька - редактор

Китай планує збудувати гідроелектростанції на нижній течії річки Ярлунг Цангпо в Тибеті. Відповідне рішення схвалив уряд країни.

Про це пише Bloomberg у п'ятницю, 27 грудня.

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Очікується, що нова китайська ГЕС стане найбільшої у світі та коштуватиме 1 трильйон юанів, що дорівнює 137 мільярдів доларів. Гребля зможе генерувати утричі більше електроенергії, аніж "Три ущелини".

У матеріалі йдеться, що дамба може спричинити напруженість між Китаєм та Індією, оскільки річка, на якій її збудують, протікає через спірну територію Аруначал-Прадеш. 

За словами представника енергетичної консалтингової компанії Lantau Group в Шанхаї Девіда Фішмана, на реалізацію проєкту знадобиться щонайменше 10 років.

"Це величезна інженерна робота. Сама річка має чудові гідроенергетичні ресурси. Всі, хто знаходиться нижче за течією, будуть стурбовані тим, що буде, якщо потік води зменшиться. Я знаю, що Індія дуже стурбована цим", — сказав він.

Водночас Китай вивчив річку та пообіцяв вжити заходів для забезпечення безпеки і захисту довкілля.

Нагадаємо, китайський робототехнічний стартап MagicLab представив парк колаборативних гуманоїдів для професійного навчання. Роботи займаються перевіркою продукції, обробкою матеріалів, підбором та розміщенням деталей, скануванням та складуванням. 

А китайська компанія Chery представила компактний електричний позашляховик iCar V23, який ззовні дуже нагадує Toyota Land Cruiser FJ40. 

Китай Індія Тибет будівництво ГЕС

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16:19 Довічні доплати до пенсії — кому з українців призначають

16:00 У СтратКомі показали, як ЗСУ відбили штурм бронетехніки окупантів

15:57 Уряд дозволив бронювання священнослужителів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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15:46 На війні загинув телевізійник з Одещини

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