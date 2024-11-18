Як швидко затопить Кременчук, якщо росіяни зруйнують ГЕС

Кременчуцька ГЕС. Фото: Кременчуцька міська рада

Якщо російські окупанти наважаться зруйнувати Кременчуцьку ГЕС, затоплення міста може статися менш ніж за годину. Місцева влада розповіла жителям алгоритм дій у разі катастрофи.

Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді у понеділок, 18 листопада.

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Загроза руйнування Кременчуцької ГЕС

Руйнування споруд Кременчуцької гідроелектростанції може спричинити масштабне затоплення центральної та правобережної частин Кременчука, а також сіл Мала Кохнівка, Потоки, Соснівка і Придніпрянське.

За прогнозами департаменту цивільного захисту Кременчуцької міськради, вода може дістатися до міста лише за 30-45 хвилин. Мешканцям рекомендують цей час використати для евакуації:

Лівобережжя: переміщуватися до нагірної частини Кременчука.

Правобережжя: евакуюватися на Деївську гору.

Якщо евакуація неможлива, слід піднятися вище другого поверху та чекати прибуття рятувальників або сходу води. Ліквідація наслідків техногенної аварії може тривати від 7 до 10 днів.

Для запобігання жертвам варто заздалегідь продумати маршрути евакуації та бути готовими до дій у надзвичайній ситуації.

Допис Кременчуцької міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 40% гідрогенерації. Зокрема, йдеться про Каховську гідроелектростанцію. Також ДніпроГЕС наразі практично не працює через значні пошкодження.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Кременчуці заплановано впровадити нову автоматизовану систему оповіщення. Обійдеться цей проєкт міському бюджету в 88,6 млн гривень.