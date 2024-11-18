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Угроза затопления Кременчуга — что делать в случае разрушения ГЭС

18 ноября 2024 19:01
Галина Шподарева - редактор
Как быстро затопит Кременчуг, если россияне разрушат ГЭС
Кременчугская ГЭС. Фото: Кременчугский городской совет
Галина Шподарева - редактор

Если российские оккупанты решат разрушить Кременчугскую ГЭС, затопление города может произойти менее чем через час. Местные власти рассказали жителям алгоритм действий в случае аварии.

Об этом сообщили в Кременчугском городском совете в понедельник, 18 ноября.

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Разрушение сооружений Кременчугской гидроэлектростанции может вызвать масштабное затопление центральной и правобережной частей Кременчуга, а также сел Малая Кохновка, Потоки, Сосновка и Приднепрянское.

По прогнозам департамента гражданской защиты Кременчугского горсовета, вода может добраться до города всего за 30-45 минут. Жителям рекомендуют это время использовать для эвакуации:

  • Левобережье: перемещаться в нагорную часть Кременчуга.
  • Правобережье: эвакуироваться на Деевскую гору.

Если эвакуация невозможна, следует подняться выше второго этажа и ждать прибытия спасателей или схода воды. Ликвидация последствий техногенной аварии может длиться от 7 до 10 дней. 

Для предотвращения жертв стоит заранее продумать маршруты эвакуации и быть готовыми к действиям в чрезвычайной ситуации.

Сообщение Кременчугского горсовета
Сообщение Кременчугского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 40% гидрогенерации. В частности, речь идет о Каховской гидроэлектростанции. Также ДнепроГЭС пока практически не работает из-за значительных повреждений.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Кременчуге запланировано внедрить новую автоматизированную систему оповещения. Обойдется этот проект городскому бюджету в 88,6 млн гривен.

эвакуация Кременчуг обстрелы ГЭС катастрофа

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