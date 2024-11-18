Как быстро затопит Кременчуг, если россияне разрушат ГЭС

Угроза затопления Кременчуга — что делать в случае разрушения ГЭС
Если российские оккупанты решат разрушить Кременчугскую ГЭС, затопление города может произойти менее чем через час. Местные власти рассказали жителям алгоритм действий в случае аварии.
Об этом сообщили в Кременчугском городском совете в понедельник, 18 ноября.
Угроза разрушения Кременчугской ГЭС
Разрушение сооружений Кременчугской гидроэлектростанции может вызвать масштабное затопление центральной и правобережной частей Кременчуга, а также сел Малая Кохновка, Потоки, Сосновка и Приднепрянское.
По прогнозам департамента гражданской защиты Кременчугского горсовета, вода может добраться до города всего за 30-45 минут. Жителям рекомендуют это время использовать для эвакуации:
- Левобережье: перемещаться в нагорную часть Кременчуга.
- Правобережье: эвакуироваться на Деевскую гору.
Если эвакуация невозможна, следует подняться выше второго этажа и ждать прибытия спасателей или схода воды. Ликвидация последствий техногенной аварии может длиться от 7 до 10 дней.
Для предотвращения жертв стоит заранее продумать маршруты эвакуации и быть готовыми к действиям в чрезвычайной ситуации.
Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 40% гидрогенерации. В частности, речь идет о Каховской гидроэлектростанции. Также ДнепроГЭС пока практически не работает из-за значительных повреждений.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Кременчуге запланировано внедрить новую автоматизированную систему оповещения. Обойдется этот проект городскому бюджету в 88,6 млн гривен.
Читайте Новини.LIVE!