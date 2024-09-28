Россия хочет использовать китайскую платформу Друзья мира против Украины

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Недавно Китай объявил, что создаст собственную платформу для прекращения войны в Украине под названием "Друзья мира". Впрочем, Россия может использовать ее, чтобы обвинить Украину в нежелании проводить переговоры и договариваться о перемирии.

Такое мнение высказали аналитики Института исследования войны в дайджесте за 27 сентября.

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На днях, 26 сентября, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай, Бразилия и Пакистан, а также другие страны глобального юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы содействовать поиску решения о прекращении войны в Украине.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что КНР неоднократно продвигала свой мирный план. Это использовала Россия, чтобы притворяться якобы готовыми к переговорам с Украиной, хотя предложение проведения переговоров тоже было неоднократно проигнорировано. Также Кремль регулярно делает заявления, что приемлемые для них условия перемирия это полная капитуляция Украины.

В ISW считают, что Кремль будет продвигать новую китайскую платформу "Друзья мира", чтобы потом представить власть Украине так, словно там не желают проводить мирные переговоры.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против юридических и физических лиц из России, Китая и Ирана.

Также отметим, что ранее в МИД Китая сделали заявление, что китайско-бразильский план по завершению войны России против Украины получил "положительную реакцию" более чем в 110 странах мира.