Росія хоче використати китайську платформу Друзі миру проти України

Президент Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Нещодавно Китай оголосив що створить власну платформу для припинення війни в Україні під назвою "Друзі миру". Втім, Росія може використати її, щоб звинуватити Україну у небажанні проводити переговори та домовлятися про перемир'я.

Таку думку висловили аналітики Інституту дослідження війни у дайджесті за 27 вересня.

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Днями, 26 вересня, міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Китай, Бразилія та Пакистан, а також інші країни глобального півдня створять платформу "Друзі миру", щоб сприяти пошуку рішення про припинення війни в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що КНР неодноразово просувала свій мирний план. Це використовувала Росія, щоб вдавати нібито там готові до переговорів з Україною, хоча пропозиція проведення переговорів теж була неодноразово проігнорована. Також, Кремль регулярно робить заяви, що прийнятні для них умови перемир'я це повна капітуляція України.

В ISW вважають, що Кремль буде просувати нову китайську платформу "Друзі миру", щоб потім представити владу Україну так, наче там не бажають проводити мирні переговори.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти юридичних та фізичних осіб з Росії, Китаю та Ірану.

Також зазначимо, що раніше в МЗС Китаю зробили заяву, що китайсько-бразильський план щодо завершення війни Росії проти України отримав "позитивну реакцію" у понад 110 країн світу.