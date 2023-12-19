Китай хочет расширения энергетического сотрудничества с РФ
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о намерениях Пекина расширить энергетическое сотрудничество с РФ. Это планируется сделать на всех этапах производства.
Об этом сообщает REUTERS.
Расширение энергетического сотрудничества РФ и Китая
В преддверии встречи премьер-министра России Михаила Мишустина и высшего руководства Китая посол КНР выступил с заявлением. Он подчеркнул, что Китай стремится углубить энергетическое сотрудничество с РФ.
"Китай рассчитывает на расширение сотрудничества по всей производственной цепочке в энергетической отрасли", — подчеркнул посол.
В правительстве России отметили, что Мишустин, помимо переговоров с премьер-министром Китая Ли Цяном, встретится с президентом Си Цзиньпином во время визита в Пекин.
"Перед лицом колебаний на мировом энергетическом рынке и перед внешними рисками и вызовами Россия и Китай всегда придерживаются принципов взаимного доверия и взаимной выгоды, постоянно наращивают сотрудничество в энергетической сфере и тем самым вносят положительный вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности", — добавил Ханьхуэй.
Напомним, лидеры Европейского Союза попросили Китай использовать свое влияние на Россию и помочь усилить санкции для скорейшего окончания войны. Пекин отказал в такой просьбе.
Добавим, российский президент Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию. В частности, он подумал, при каких условиях страны-агрессорки не будет. Неудивительно, что он упомянул о Беларуси.
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