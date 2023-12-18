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Путін назвав умови, за яких може розпастися РФ — до чого тут ковбаса

18 грудня 2023 05:36
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Путін назвав умови, за яких може розпастися РФ — до чого тут ковбаса
Президент РФ Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російський президент Володимир Путін розпочав свою передвиборчу кампанію. Зокрема, він поміркував, за яких умов країни-агресорки не буде. Не дивно, що він згадав про Білорусь.

Про це диктатор РФ сказав 17 грудня на з'їзді партії "Єдиная Росія".

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Під час зустрічі Путін провів роздуми щодо суверенності та самодостатності країни-агресорки. Він заявив, що Росія для прикладу, не може міняти країну на ковбасу, як деякі інші країни.

"Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати, і дітям нашим покарати: Росія або буде суверенною самодостатньою державою, або взагалі не буде. Це дуже важлива річ, яка завжди має бути в нас у голові та серці", — заявив Путін.

Очікувано, що йшлося про Білорусь, яка фактично стала васалом РФ. А самопроголошений президент Олександр Лукашенко у цій грі лише маріонетка. 

"Попри це, повномасштабне вторгнення Росії на територію України має вплив на суспільство країни-агресорки. У регіонах, звідки найактивніше зганяють чоловіків на фронт, усе більше тих, хто невдоволений діями нинішньої влади. Ще торік активно обговорювалося відділення низки регіонів, щоб стати незалежними та позбутися негативного впливу Кремля", — мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.

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