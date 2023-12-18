Путін назвав умови, за яких може розпастися РФ — до чого тут ковбаса
Російський президент Володимир Путін розпочав свою передвиборчу кампанію. Зокрема, він поміркував, за яких умов країни-агресорки не буде. Не дивно, що він згадав про Білорусь.
Про це диктатор РФ сказав 17 грудня на з'їзді партії "Єдиная Росія".
За яких умов може розпастися Росія
Під час зустрічі Путін провів роздуми щодо суверенності та самодостатності країни-агресорки. Він заявив, що Росія для прикладу, не може міняти країну на ковбасу, як деякі інші країни.
"Ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати, і дітям нашим покарати: Росія або буде суверенною самодостатньою державою, або взагалі не буде. Це дуже важлива річ, яка завжди має бути в нас у голові та серці", — заявив Путін.
Очікувано, що йшлося про Білорусь, яка фактично стала васалом РФ. А самопроголошений президент Олександр Лукашенко у цій грі лише маріонетка.
"Попри це, повномасштабне вторгнення Росії на територію України має вплив на суспільство країни-агресорки. У регіонах, звідки найактивніше зганяють чоловіків на фронт, усе більше тих, хто невдоволений діями нинішньої влади. Ще торік активно обговорювалося відділення низки регіонів, щоб стати незалежними та позбутися негативного впливу Кремля", — мовиться у повідомленні.
Нагадаємо, російська влада запроваджує вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Головною метою цього є надання легітимності повномасштабній війні.
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