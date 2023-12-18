Президент РФ Владимир Путин. Фото: российские СМИ

Российский президент Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию. В частности, он подумал, при каких условиях страны-агрессорки не будет. Неудивительно, что он упомянул о Беларуси.

Об этом диктатор РФ сказал 17 декабря на съезде партии "Единая Россия".

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В ходе встречи Путин провел размышления о суверенности и самодостаточности страны-агрессорки. Он заявил, что Россия, например, не может менять страну на колбасу, как некоторые другие страны.

"Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия либо будет суверенным самодостаточным государством, либо вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и сердце" , — заявил Путин.

Ожидалось, что речь шла о Беларуси, фактически ставшей вассалом РФ. А самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в этой игре только марионетка.

"Несмотря на это, полномасштабное вторжение России на территорию Украины имеет влияние на общество страны-агрессорки. В регионах, откуда наиболее активно сгоняют мужчин на фронт, все больше тех, кто недоволен действиями нынешней власти. Еще в прошлом году активно обсуждалось отделение ряда регионов, чтобы стать независимыми и стать независимыми и независимыми. избавиться от негативного влияния Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.