Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Путин назвал условия, при которых может распасться РФ — при чем здесь колбаса arrow

Путин назвал условия, при которых может распасться РФ — при чем здесь колбаса

18 декабря 2023 05:36
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Путин назвал условия, при которых может распасться РФ — при чем здесь колбаса
Президент РФ Владимир Путин. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российский президент Владимир Путин начал свою предвыборную кампанию. В частности, он подумал, при каких условиях страны-агрессорки не будет. Неудивительно, что он упомянул о Беларуси.

Об этом диктатор РФ сказал 17 декабря на съезде партии "Единая Россия".

Читайте также:

При каких условиях может распастись Россия

В ходе встречи Путин провел размышления о суверенности и самодостаточности страны-агрессорки. Он заявил, что Россия, например, не может менять страну на колбасу, как некоторые другие страны.

"Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия либо будет суверенным самодостаточным государством, либо вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и сердце" , — заявил Путин.

Ожидалось, что речь шла о Беларуси, фактически ставшей вассалом РФ. А самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в этой игре только марионетка.

"Несмотря на это, полномасштабное вторжение России на территорию Украины имеет влияние на общество страны-агрессорки. В регионах, откуда наиболее активно сгоняют мужчин на фронт, все больше тех, кто недоволен действиями нынешней власти. Еще в прошлом году активно обсуждалось отделение ряда регионов, чтобы стать независимыми и стать независимыми и независимыми. избавиться от негативного влияния Кремля", — говорится в сообщении.

Напомним, российские власти вводят выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Украины. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме