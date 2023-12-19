Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Китай хоче розширення енергетичної співпраці з РФ arrow

Китай хоче розширення енергетичної співпраці з РФ

19 грудня 2023 07:56
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Китай хоче розширення енергетичної співпраці з РФ
Президент Росії Володимир Путін та Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про наміри Пекіна розширити енергетичну співпрацю з РФ. Це планують зробити на всіх етапах виробництва.

Про це повідомляє REUTERS.

Читайте також:

Розширення енергетичної співпраці РФ та Китаю

Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і вищого керівництва Китаю посол КНР виступив із заявою. Він наголосив, що Китай прагне поглибити енергетичну співпрацю з РФ.

"Китай розраховує на розширення співпраці по всьому виробничому ланцюжку в енергетичній галузі", — наголосив посол. 

В уряді Росії зазначили, що Мішустін, крім переговорів з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном під час його візиту до Пекіна.

"Перед обличчям коливань на світовому енергетичному ринку і перед лицем зовнішніх ризиків і викликів Росія і Китай завжди дотримуються принципів взаємної довіри і взаємної вигоди, постійно нарощують співпрацю в енергетичній сфері і тим самим роблять позитивний внесок у забезпечення глобальної енергетичної безпеки", — додав Ханьхуей.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для швидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому прохані. 

Додамо, російський президент Володимир Путін розпочав свою передвиборчу кампанію. Зокрема, він поміркував, за яких умов країни-агресорки не буде. Не дивно, що він згадав про Білорусь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі