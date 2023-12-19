Китай хоче розширення енергетичної співпраці з РФ

Президент Росії Володимир Путін та Голова КНР Сі Цзіньпін. Фото: Associated Press

Посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про наміри Пекіна розширити енергетичну співпрацю з РФ. Це планують зробити на всіх етапах виробництва.

Про це повідомляє REUTERS.

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Розширення енергетичної співпраці РФ та Китаю

Напередодні зустрічі прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна і вищого керівництва Китаю посол КНР виступив із заявою. Він наголосив, що Китай прагне поглибити енергетичну співпрацю з РФ.

"Китай розраховує на розширення співпраці по всьому виробничому ланцюжку в енергетичній галузі", — наголосив посол.

В уряді Росії зазначили, що Мішустін, крім переговорів з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном під час його візиту до Пекіна.

"Перед обличчям коливань на світовому енергетичному ринку і перед лицем зовнішніх ризиків і викликів Росія і Китай завжди дотримуються принципів взаємної довіри і взаємної вигоди, постійно нарощують співпрацю в енергетичній сфері і тим самим роблять позитивний внесок у забезпечення глобальної енергетичної безпеки", — додав Ханьхуей.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу попросили Китай використати свій вплив на Росію та допомогти посилити санкції для швидшого закінчення війни. Пекін відмовив у такому прохані.

Додамо, російський президент Володимир Путін розпочав свою передвиборчу кампанію. Зокрема, він поміркував, за яких умов країни-агресорки не буде. Не дивно, що він згадав про Білорусь.