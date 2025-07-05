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Китай хочет работать с Францией над решением войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 13:34
Китай готов с Францией искать политическое решение войны в Украине
Министр иностранных дел Китая Ван И. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна готова работать с Францией для политического урегулирования "украинского кризиса". Так в КНР называют полномасштабную войну России против Украины.

Об этом Ван И сказал на брифинге в Париже после переговоров со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро в субботу, 5 июля.

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"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", — подчеркнул министр.

По его словам, решение международных конфликтов путем диалога и консультаций и в дальнейшем является единственным разумным и приемлемым путем для человечества.

"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", — отметил Ван И.

Напомним, Ван И заявил, что Китай не хочет поражения России, поскольку "США могут сосредоточиться на Азии".

Ранее в российском дроне, который атаковал Одессу, обнаружили запчасти из Китая. БпЛА повредил здание Генерального консульства КНР.

Франция война Китай МИД Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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