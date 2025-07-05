Китай готовий з Францією шукати політичне вирішення війни в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна готова працювати з Францією для політичного врегулювання "української кризи". Так у КНР називають повномасштабну війну Росії проти України.

Про це Ван Ї сказав на брифінгу в Парижі після переговорів зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелєм Барро у суботу, 5 липня.

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"Китай готовий зміцнювати стратегічну комунікацію та координацію з Францією і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні таких гарячих питань, як "українська криза" та Близький Схід", — наголосив міністр.

За його словами, розвʼязання міжнародних конфліктів шляхом діалогу та консультацій і надалі є єдиним розумним і прийнятним шляхом для людства.

"Китай та Франція є постійними членами Ради Безпеки ООН, повинні дотримуватися основоположних цілей цієї Організації та розвивати дружні двосторонні дипломатичні відносини, в основі яких незалежність від сторонніх впливів, та спільно робити китайсько-французький внесок у світовий мир, стабільність і розвиток", — зазначив Ван Ї.

Нагадаємо, Ван Ї заявив, що Китай не хоче поразки Росії, оскільки "США можуть зосередитися на Азії".

Раніше в російському дроні, який атакував Одесу, виявили запчастини з Китаю. БпЛА пошкодив будинок Генерального консульства КНР.