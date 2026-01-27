Массовые чистки в военной верхушке Китая — что известно, что предполагают, и куда ведет логика Си

Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Китай получил один из самых громких кадрово-политических сигналов последних лет: Министерство обороны КНР официально сообщило о расследовании в отношении двух ключевых фигур в высшем военном руководстве — заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) генерала Чжан Юся и генерала Лю Чжэньли, возглавляющего Объединенный штаб ЦВС. Формулировка официальной линии максимально китайская и одновременно максимально тревожная: "серьезные нарушения дисциплины и закона".

Массовые чистки в военной верхушке Китая

Это не очередное точечное "воспитательное" наказание. Это удар по верхнему ярусу вертикали, которая руководит Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и встроена в персональную систему власти Си Цзиньпина.

Реклама

Читайте также:

Чжан Юся — один из самых влиятельных военных в стране после самого Си как председателя ЦВР, человек, которого внешние наблюдатели годами воспринимали как "опору" лидера. Reuters прямо называет это самой высокопрофильной чисткой в армейской верхушке за время модернизационной кампании Пекина.

Второй фигурант — Лю Чжэньли — также не второстепенный персонаж. Объединенный штаб ЦВР — это нервная система оперативного управления, планирования и координации. То есть ударили не только по "политическому весу", но и по "операционному мозгу".

Сама по себе формула "нарушения дисциплины" для Китая привычна. Но на этот раз необычной стала скорость и жесткость публичного сопровождения. Государственные ресурсы подтвердили факт расследования, а армейские и близкие к партийным медиа пошли еще дальше риторически: в материалах звучит тезис о подрыве "системы окончательной ответственности председателя ЦВР" — то есть личной верховной ответственности Си.

Подрыв системы ответственности ЦВР — почему это важно

Это важно по двум причинам:

Публично подчеркнули не только коррупционное измерение, но и политическое — подрыв принципа безусловного подчинения "центру" и персонально главе ЦВР.

Для аппарата это сигнал: дело не о деньгах как таковых, а о контроле, лояльности и дисциплине в цепи командования.

Факт, который мы имеем по состоянию на 24-26 января 2026 года, прост: государство заявило о расследовании и назвало общее основание. Дальше начинается зона версий. Часть медиа и аналитических обзоров пишут о подозрениях в коррупции, злоупотреблении полномочиями и даже утечках чувствительной информации (включая ядерную тематику) в пользу США. Это уже не официально провозглашенные обвинения в полном объеме, а описание того, что, по данным отдельных источников, инкриминируется фигурантам.

Вкратце:

"Серьезные нарушения дисциплины и закона" — официальный факт.

Конкретные статьи и доказательства — в публичном поле пока фрагментарны, зависят от источника, и требуют осторожной формулировки.

Существует два объяснения, и оба имеют логику.

Версия 1: внутренняя угроза, страх заговора. Когда чистки касаются людей, которых считали максимально "своими", у многих автоматически возникает слово "переворот". Эту мысль подпитывает жесткая публичная риторика о "подрыве системы ответственности главы ЦВР".

Версия 2: продолжение курса Си на принудительную ротацию и демонтаж старых балансов. Это укладывается в линию Си: антикоррупционная кампания как инструмент управления элитами, кадровая "перезагрузка" под задачи модернизации НОАК и подготовки к сценариям высокого напряжения вокруг Тайваня и в морских зонах. Associated Press прямо связывает текущую волну с рисками для готовности и с долгосрочной целью получить более управляемое, лояльное военное руководство.

По факту "переворот" как причина не доказан, а вот логика укрепления персонального контроля через чистки — подтверждается тем, как именно это подано официально и как комментируют последствия международные агентства.

Есть параллель со сталинскими чистками и "делом маршалов". Как метафора это работает, но с поправками. Китай — не СССР 1930-х: другая структура экономики, другие технологии контроля, другая международная взаимозависимость.

Тем не менее механика авторитарных систем схожа: когда лидер переходит от более коллективной модели к персоналистской, силовой блок становится ключевым полем "прошивки" лояльности.

Здесь уместно говорить не о буквальном "повторении 1937-го", а об универсальном принципе: армия в авторитарной системе должна быть не только сильной, но и политически предсказуемой. Иначе она превращается в независимый центр влияния.

Кто такой Чжан Юся и Лю Чжэньли

Чжан Юся работает в высшем военном руководстве Китая более 25 лет и долгое время считался одной из ключевых опор Си Цзиньпина в Центральном военном совете. До назначения заместителем председателя ЦВС он занимал несколько топовых должностей в сухопутных и стратегических силах НОАК, включая руководство важных оперативных командований.

Лю Чжэньли более 20 лет занимал руководящие роли в штабах ЦВР и был непосредственно ответственен за планирование и координацию военных операций. Возглавляя Объединенный штаб, он фактически контролировал оперативную "нервную систему" армии, делая его одним из самых влиятельных специалистов в сфере стратегии и оперативного управления.

Привлечение этих фигур к расследованию показывает беспрецедентный масштаб кадрового "удара" в верхушке армии.

Объясняем, в чем отличие между ЦВР и Объединенным штатом ЦВР, где работали данные лица.

ЦВР — высший орган руководства армией. Он отвечает за стратегию, кадровые назначения и контроль лояльности. То есть определяет курс операций.

Объединенный штаб ЦВР планирует и выполняет эти операции.

В чем обвиняют Чжан Юся и Лю Чжэньли

По данным китайских СМИ, Чжан Юсь и Лю Чжэньли якобы "грубо предали доверие и ожидания" Коммунистической партии и Центрального военного совета. Отмечается, что их действия способствовали политическим и коррупционным нарушениям, которые подорвали абсолютное руководство партии над армией и поставили под угрозу основу действующей системы власти.

В то же время The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием внутреннего доклада высокого уровня, сообщила, что Чжану инкриминируют возможную утечку информации в США по ядерной программе Китая, а также получение взяток в обмен на содействие в продвижении на руководящие военные должности.

Тайваньский фактор — почему на это смотрят не только в Пекине

Реакция Тайваня показательна, там назвали изменения "аномальными" и подчеркнули, что угроза со стороны КНР никуда не исчезает, даже если в Пекине кадровая турбулентность.

Здесь есть два сценарных вывода:

Краткосрочно чистки могут создавать трения в управлении и закупках, так как меняются люди, цепи решений, подписанты и кураторы программ.

Долгосрочно Си может стремиться получить верхушку, которая без дискуссий реализует политический приказ в кризисный момент.

Это важный нюанс для Запада: "ослабление Си" не является автоматическим следствием громких отставок. Иногда это наоборот — демонстрация, что "неприкасаемых нет".

"Антикоррупция" в армии сейчас критична именно для Си. Модернизация НОАК — дорогостоящий проект, где коррупция бьет дважды:

ворует деньги;

снижает боеспособность, потому что закупки идут не по качеству, а "по связям".

Именно поэтому антикоррупционная кампания в армии может быть одновременно и прагматикой (повышение эффективности), и политикой (выстраивание лояльности).

Текущее дело заходит в ближайший круг Си — то есть чистка уже не периферийная.

Масштабные чистки в военной верхушке Китая — не новинка

В течение 2015-2018 годов Си Цзиньпин инициировал серию антикоррупционных и кадровых чисток среди руководителей НОАК (народно-освободительной армии Китая), включая отставки генералов и ключевых штабных офицеров. Целью было: повышение дисциплины, усиление персонального контроля и строительство лояльной верхушки, способной реализовывать модернизационные планы армии.

Также из-за подозрений в нелояльности к лидеру Китая арестам, демиссиям и политической дискредитации в течение 1966-1976 годов подвергались десятки высокопоставленных офицеров Народно-освободительной армии.

Нынешнее внимание к политической лояльности, дисциплине и контролю над оперативными процессами указывает на продолжение традиции "централизации власти через чистки", но уже в современных условиях глобальной взаимозависимости и технологически сложной армии.

Как влияют чистки в армии Китая на оборонные программы

Стоит отметить, что кадровые чистки верхушки реально влияют на темпы модернизации китайской армии.

В частности, в 2016-2018 годах из-за смены руководства и арестов топ-офицеров, ответственных за закупки и контроль качества, задерживались некоторые разработки дальнобойных и баллистических ракет.

Из-за ротации командиров и технических руководителей авиационных корпораций замедлялась модернизация истребителей и беспилотных самолетов.

Кроме того, некоторые контракты по разработке кораблей и подводных лодок задерживались или пересматривались после антикоррупционных расследований. Это влияло на сроки ввода техники в эксплуатацию.

Отставки и чистки в военном руководстве других стран

Чтобы понять, насколько китайская история "особенная", полезно посмотреть на международный фон последних месяцев и лет. Изменения в военном руководстве происходят везде, но мотивы разные.

Великобритания: бывшего руководителя Королевского флота Бена Ки уволили после расследования из-за нарушения стандартов поведения. Это кейс о персональной ответственности и внутренней дисциплине, без политического переворота.

Израиль. Начальник Генштаба объявлял кадровые решения в отношении ряда старших офицеров в контексте расследований провалов 7 октября 2023 года. Это логика "ответственность за результат" в воюющей стране.

Россия. Сообщалось об увольнении командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова. В российской системе такие решения часто читают как перераспределение влияния и управление войной.

Южный Судан. Президент уволил начальника штаба армии без объяснения причин — типичный пример персоналистского контроля в условиях политической хрупкости.

Франция. Кадровая ротация на уровне начальника Генштаба (назначение нового руководителя) произошла как институциональная, плановая смена, без криминального сюжета.

Вывод из сравнения прост: увольнение военных руководителей может быть и "нормальной" ротацией, и дисциплинарной историей, и политическим инструментом. Китайский случай отличается тем, что одновременно присутствуют все три компонента, плюс демонстративная привязка к персональной ответственности главы ЦВР.

В случае смены руководства, стоит следить за такими вещами:

Кого назначат вместо фигурантов и будут ли эти люди "технократами войны" или "политическими комиссарами лояльности".

Уровень публичности: если китайские медиа и дальше будут говорить жестко и часто, значит кампания имеет мобилизационный характер внутри армии.

Влияние на оборонные закупки и оборонпром: в предыдущие волны чисток "проседали" целые сегменты, включая ракетные программы и оборонные корпорации, и это напрямую влияет на темпы модернизации.

Кадровые изменения в военном руководстве Китая важны не только для самой страны — за ними внимательно следят и за рубежом. Для других государств это способ понять, насколько управляемой и стабильной является китайская армия, и как она может действовать в кризисной ситуации.

Массовые чистки в верхушке НОАК могут свидетельствовать о двух вещах: либо внутри системы растет напряжение, либо Си Цзиньпин пытается сосредоточить еще больше контроля в своих руках накануне возможных серьезных вызовов — прежде всего вокруг Тайваня и безопасности в регионе.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Кирилл Буданов объяснил, как Китай использует Россию для своих целей.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какую роль играет Китай в российско-украинской войне.