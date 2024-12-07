Уклонист едва не погиб в румынских горах — его спас кот

Кот, который был все время с мужчиной. Фото: соцсети

Украинец, который бежал за границу через румынские горы, упал на дно яра. Мужчина выжил благодаря коту, который согревал его все время.

Об этом сообщило издание Spotmedia в пятницу, 6 декабря.

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Уклонист выжил в горах благодаря коту

28-летнего мужчину, упавшего в почти 400-метровый овраг в горах Марамуреш, достали горные спасатели и пограничные полицейские. На спасательную операцию ушло около пяти с половиной часов.

Мужчина, которого спасли во время побега за границу. Фото: соцсети

Спасатели говорят, что мужчина выжил благодаря коту, которого он взял с собой. Украинец сообщил, что котенок, сопровождавший его всю нелегкую дорогу, останется с ним и дальше.

Украинец с котом в больнице. Фото: соцсети

В спасательной операции участвовало 15 горных спасателей. Им помогала пограничная полиция. Как отмечает издание, мужчина — один из трех украинцев, пересекших границу с Румынией. Двух других нашли с помощью вертолета.

Напомним, в Румынии в горах погиб украинец, который незаконно пытался пересечь границу. Еще одно тело обнаружили в реке Тиса.

На блокпосте у границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили уклониста. Чтобы пересечь границу, мужчина предъявил охранникам госрубежей фальшивые документы об инвалидности.