Уклонист едва не погиб в румынских горах — его спас кот

Кот спас уклониста, который через горы бежал за границу — фото
Украинец, который бежал за границу через румынские горы, упал на дно яра. Мужчина выжил благодаря коту, который согревал его все время.
Об этом сообщило издание Spotmedia в пятницу, 6 декабря.
Уклонист выжил в горах благодаря коту
28-летнего мужчину, упавшего в почти 400-метровый овраг в горах Марамуреш, достали горные спасатели и пограничные полицейские. На спасательную операцию ушло около пяти с половиной часов.
Спасатели говорят, что мужчина выжил благодаря коту, которого он взял с собой. Украинец сообщил, что котенок, сопровождавший его всю нелегкую дорогу, останется с ним и дальше.
В спасательной операции участвовало 15 горных спасателей. Им помогала пограничная полиция. Как отмечает издание, мужчина — один из трех украинцев, пересекших границу с Румынией. Двух других нашли с помощью вертолета.
Напомним, в Румынии в горах погиб украинец, который незаконно пытался пересечь границу. Еще одно тело обнаружили в реке Тиса.
На блокпосте у границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили уклониста. Чтобы пересечь границу, мужчина предъявил охранникам госрубежей фальшивые документы об инвалидности.
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