Ухилянт ледь не загинув в румунських горах — його врятував кіт

Кіт, який був ввесь час з чоловіком. Фото: соцмережі

Українець, який тікав за кордон через румунські гори, впав на дно яру. Чоловік вижив завдяки котові, який зігрівав його ввесь час.

Про це повідомило видання Spotmedia у п'ятницю, 6 грудня.

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Ухилянт вижив у горах завдяки коту

28-річного чоловіка, який впав у майже 400-метровий яр у горах Марамуреш, витягли гірські рятувальники та прикордонні поліцейські. На рятувальну операцію пішло майже п'ять з половиною годин.

Чоловік, якого врятували під час втечі за кордон. Фото: соцмережі

Рятувальники кажуть, що чоловік вижив завдяки котові, якого він взяв із собою. Українець повідомив, що кошеня, яке супроводжувало його всю нелегку дорогу, залишиться з ним і надалі.

Українець з котом в лікарні. Фото: соцмережі

В рятувальній операції брали участь 15 гірських рятувальників. Їм допомагала прикордонна поліція. Як зазначає видання, чоловік — один з трьох українців, які перетнули кордон з Румунією. Двох інших знайшли за допомогою гелікоптера.

Нагадаємо, в Румунії в горах загинув українець, який незаконно намагався перетнути кордон. Ще одне тіло знайшли в річці Тиса.

На блокпості біля кордону з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону виявили ухилянта. Аби перетнути кордон, чоловік пред'явив охоронцям держрубежів фальшиві документи про інвалідність.