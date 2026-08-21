Кит Келлог прибыл в Украину и посетил Одесский порт

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Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Бывший специальный представитель США в Украине Кит Келлог прибыл в Украину и вместе с делегацией США осмотрел ущерб, нанесенный российскими атаками на инфраструктуру Одесского морского порта. В ходе визита они обсудили вопросы морской безопасности, функционирования Украинского морского коридора и безопасности портов.

Об этом сообщило Министерство развития, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Новини.LIVE.

Келлог обсудил вопросы безопасности портов и инвестиций

Кит Келлог посетил Одесский морской порт вместе с делегацией США и первым заместителем министра Сергеем Деркачем.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы морской безопасности, функционирования Украинского морского коридора, защиты портовой инфраструктуры и устойчивости украинской экспортной логистики в условиях систематических атак со стороны России.

Особое внимание было уделено инвестициям американских компаний в восстановление украинской инфраструктуры. В частности, обсуждение касалось портовой, дорожной и железнодорожной инфраструктуры.

Участники встречи также рассмотрели возможности привлечения средств для транспортного сектора и логистики через Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления.

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