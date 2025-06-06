Как Украина может победить в войне — объяснение Сергея Кислицы

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица. Фото: facebook.com / МИД Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что удары по легитимным целям на территории России являются важной составляющей пути к победе. Дипломат подчеркнул, что Москва не проявляет заинтересованности в прекращении боевых действий и не стремится к диалогу.

Об этом Кислица сказал в комментарии для главного редактора Новини.LIVE Елены Халик.

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По его словам, удары по легитимным целям на территории РФ способствуют приближению победы.

Он поблагодарил всех, кто был причастен к проведению операции "Паутина", которая готовилась более полутора лет.

"Это не было спонтанное действие. Операция планировалась задолго до того, как кто-то мог подумать о Стамбуле или других площадках для переговоров", — отметил Кислица.

Он отметил, что в результате операции была уничтожена часть российской техники, которая каждую ночь использовалась для атак на украинские города и мирных жителей.

"Это — конкретная помощь. Это — защита наших людей. И это — работа, которая имеет непосредственное влияние на общую цель", — добавил дипломат.

Кислица также подчеркнул, что действия Вооруженных сил Украины и сил обороны значительно усиливают позиции украинских дипломатов.

"В ситуации, когда Москва отказывается от искренних мирных переговоров, именно украинские солдаты приближают победу", — подытожил он.

Напомним, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица также поделился впечатлениями от поведения российской делегации во время переговоров в Стамбуле. Он отметил, что российские медиа вели себя вызывающе — позволяли себе крик и откровенную грубость.

Ранее 1 июня СБУ атаковала сразу четыре российских аэродрома, поразив 41 вражеский самолет.