Як Україна може перемогти у війні —пояснення Сергія Кислиці

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Фото: facebook.com / МЗС України

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що удари по легітимних цілях на території Росії є важливою складовою шляху до перемоги. Дипломат підкреслив, що Москва не проявляє зацікавленості у припиненні бойових дій і не прагне до діалогу.

Про це Кислиця сказав у коментарі для головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік.

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За його словами, удари по легітимних цілях на території РФ сприяють наближенню перемоги.

Він подякував усім, хто був причетний до проведення операції "Павутина", яка готувалася понад півтора року.

"Це не була спонтанна дія. Операція планувалася задовго до того, як хтось міг подумати про Стамбул чи інші майданчики для переговорів", — зазначив Кислиця.

Він наголосив, що внаслідок операції було знищено частину російської техніки, яка щоночі використовувалася для атак на українські міста та мирних жителів.

"Це — конкретна допомога. Це — захист наших людей. І це — робота, яка має безпосередній вплив на загальну мету", — додав дипломат.

Кислиця також підкреслив, що дії Збройних сил України та сил оборони значно посилюють позиції українських дипломатів.

"У ситуації, коли Москва відмовляється від щирих мирних переговорів, саме українські солдати наближають перемогу", — підсумував він.

Нагадаємо, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця також поділився враженнями від поведінки російської делегації під час переговорів у Стамбулі. Він зазначив, що російські медіа поводилися зухвало — дозволяли собі крик і відверту грубість.

Раніше 1 червня СБУ атакувала одразу чотири російські аеродроми, уразивши 41 ворожий літак.