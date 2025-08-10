Переговоры Украины и РФ — Джей Ди Вэнс сделал заявление о компромиссе

Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американское правительство пытается найти компромисс для заключения перемирия между Украиной и Россией. Однако, по его мнению, уступки не устроят ни одну из сторон.

Об этом вице-президент США заявил в интервью Fox News в воскресенье, 10 августа.

Читайте также:

Вэнс высказался о компромиссе для Украины и РФ

Политик отметил, что в Вашингтоне сейчас рассматривают варианты мирного урегулирования российско-украинской войны, исходя из текущей линии фронта. Идея заключается в достижении компромисса, который бы позволил украинцам и россиянам согласиться на так называемый "условный мир", при котором прекратятся боевые действия и человеческие потери.

Однако, по мнению Венса, будет трудно удовлетворить все условия обеих сторон.

"И россияне, и украинцы в конце концов будут недовольны этим, но я не думаю, что можно просто сесть и вести переговоры без руководства Дональда Трампа", — заявил Вэнс.

Напомним, что в Великобритании прошла трехсторонняя встреча представителей Украины, США и Европы, во время которой участники саммита обсудили общую позицию в переговорах с Россией.

После встречи Джей Ди Вэнс заявил о том, что США намерены приостановить финансовую помощь Украине и как можно скорее положить конец войне.