Ким: в Ровно открыли «Пространство заботы» для ветеранов и ветеранок

Виталий Ким в "Пространстве заботы" для ветеранов и ветеранок. Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

В Ровно открылся Центр поддержки ветеранов и ветеранок, который будет работать по принципу "единого окна". Новый центр будет обеспечивать комплексное немедицинское сопровождение ветеранов, ветеранок и их семей во время лечения и реабилитации.

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

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Какие возможности получат ветераны и их семьи

Новый "Центр заботы" начал работу в Центральной городской больнице Ровно при поддержке проекта Rehab4U. В открытии приняли участие министр по делам ветеранов Виталий Ким, его заместитель Руслан Приходько, председатель Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль, исполняющий обязанности городского головы Ровно Виктор Шакирзян, представители медицинского учреждения, местных властей и ветераны.

По словам Виталия Кима, "Пространство" создано по принципу "единого окна", чтобы ветераны могли получить необходимую помощь в одном месте.

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"Наша задача — сделать доступ к медицинским, социальным, юридическим и другим услугам проще, быстрее и понятнее, особенно во время лечения и после выписки", — отметил министр.

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В "Пространстве" ветераны и члены их семей смогут получить консультации по социальным гарантиям, льготам и выплатам, помощь в оформлении документов, психологическую и социальную поддержку, информацию об обучении и трудоустройстве, а также воспользоваться специально оборудованными зонами для отдыха и общения.

Что предусматривает новое "Пространство заботы"

Центр оборудовали комнатой индивидуального сопровождения, комнатой эмоционального восстановления и инклюзивным санузлом. Он интегрирован в систему больницы вместе с реабилитационным отделением и Центром ментального здоровья, что обеспечивает комплексное сопровождение ветеранов.

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Специалист по сопровождению, который будет работать в "Пространстве", прошел сертифицированное обучение продолжительностью 150 часов. Кроме того, для организации работы провели фасилитационную сессию, по результатам которой разработали маршрут сопровождения ветеранов.

В настоящее время в рамках проекта Rehab4U уже работают семь "Пространств заботы" в медицинских учреждениях Винницкой, Киевской, Ровенской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Киева.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что министр по делам ветеранов Виталий Ким заявил, что политика в отношении ветеранов должна стать одним из приоритетов украинской дипломатии. По его словам, международные партнеры могут помочь Украине не только с оружием, но и в развитии системы реабилитации, социальной поддержки и интеграции ветеранов.

Также Новини.LIVE писали, что после назначения на должность министра по делам ветеранов Виталий Ким ответил на критику относительно отсутствия у него ветеранского опыта. Он подчеркнул, что осознает ответственность, планирует работать в тесном взаимодействии с ветеранским сообществом и намерен представить результаты своей работы уже в течение года.