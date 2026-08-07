Кім: у Рівному відкрили Простір турботи для ветеранів і ветеранок

Віталій Кім у Просторі турботи для ветеранів і ветеранок. Фото: Міністерство у справах ветеранів України

У Рівному відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок, який працюватиме за принципом "єдиного вікна". Новий осередок забезпечуватиме комплексний немедичний супровід ветеранів, ветеранок та їхніх родин під час лікування й реабілітації.

Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України, інформує Новини.LIVE.

Які можливості отримають ветерани та їхні родини

Новий Простір турботи запрацював у Центральній міській лікарні Рівного за підтримки проєкту Rehab4U. У відкритті взяли участь міністр у справах ветеранів Віталій Кім, його заступник Руслан Приходько, голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакирзян, представники медзакладу, місцевої влади та ветерани.

За словами Віталія Кіма, Простір створили за принципом "єдиного вікна", щоб ветерани могли отримати необхідну допомогу в одному місці.

"Наше завдання — зробити шлях до медичних, соціальних, юридичних та інших послуг простішим, швидшим і зрозумілішим, особливо під час лікування та після виписки", — зазначив міністр.

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У Просторі ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати консультації щодо соціальних гарантій, пільг і виплат, допомогу з оформленням документів, психологічну та соціальну підтримку, інформацію про навчання й працевлаштування, а також скористатися спеціально облаштованими зонами для відпочинку та спілкування.

Що передбачає новий Простір турботи

Осередок обладнали кімнатою індивідуального супроводу, кімнатою емоційного відновлення та інклюзивним санвузлом. Він інтегрований у систему лікарні разом із реабілітаційним відділенням і Центром ментального здоров'я, що забезпечує комплексний супровід ветеранів.

Фахівець із супроводу, який працюватиме у Просторі, пройшов сертифіковане навчання тривалістю 150 годин. Крім того, для організації роботи провели фасилітаційну сесію, за результатами якої розробили маршрут супроводу ветеранів.

Наразі в межах проєкту Rehab4U вже працюють сім Просторів турботи у медичних закладах Вінницької, Київської, Рівненської, Івано-Франківської, Хмельницької областей та Києва.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявив, що ветеранська політика має стати одним із пріоритетів української дипломатії. За його словами, міжнародні партнери можуть допомогти Україні не лише зі зброєю, а й у розвитку системи реабілітації, соціальної підтримки та інтеграції ветеранів.

Також Новини.LIVE писали, що після призначення на посаду міністра у справах ветеранів Віталій Кім відповів на критику щодо відсутності в нього ветеранського досвіду. Він наголосив, що усвідомлює відповідальність, планує працювати у тісній взаємодії з ветеранською спільнотою та має намір представити результати своєї роботи вже протягом року.