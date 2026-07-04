Ким: в Николаевской области не хватает около 20 % медицинских работников

Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В Николаевской области отмечается дефицит медицинских работников на уровне около 20 %, при этом значительная часть врачей в регионе — в возрасте старше 50 лет. По словам главы Николаевской областной военной администрации, для решения проблемы кадрового дефицита правительство расширило программу обеспечения медиков служебным жильем, в которую вновь включили и город Николаев.

Об этом сообщил Виталий Ким в эфире День.LIVE.

Дефицит медиков в регионе

Виталий Ким отметил, что существующие кадровые проблемы в медицинской сфере не являются новыми, однако остаются актуальными для области.

Он подчеркнул, что полностью решить ситуацию только с помощью жилищной программы невозможно, однако она может стать дополнительным стимулом для привлечения специалистов.

"Полностью проблему это не устранит, но точно станет стимулом для ее уменьшения", — заявил Виталий Ким.

Глава ОВА добавил, что регион нуждается в новых медицинских кадрах, в частности в связи с реформой больничной сети и оптимизацией учреждений здравоохранения.

По его словам, предоставление служебного жилья должно помочь привлечь врачей к работе в прифронтовой области и улучшить качество медицинских услуг для населения.

Новини.LIVE сообщали, что председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в регионе реализуются масштабные программы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Он также отметил, что благодаря переселенцам численность населения в отдельных громадах выросла.

Новини.LIVE писали, что военный аналитик Денис Попович прокомментировал ситуацию на Кинбурнской косе в Николаевской области. По его словам, подтверждений отступления российских оккупационных сил пока нет. В то же время недавно там был замечен сине-желтый флаг.