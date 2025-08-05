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Ким объяснил, почему реже появляется в публичном пространстве

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 13:23
Виталий Ким объяснил, почему исчез из публичного пространства
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, почему начал реже появляться в публичном пространстве. По его словам, сейчас он занимается работой.

Об этом Виталий Ким сказал в интервью журналистке Галине Остаповец.

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Ким рассказал о своей активной деятельности в публичном пространстве в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Тогда не было информационной системы, которая давала правдивую информацию, это было нужно. То есть требования времени для того и был замысел, действительно надо было успокоить людей, надо было добавить сил нашим военным, в том числе нашим николаевским, которые были базой тогда для меня. Это было необходимо", — отметил глава Николаевской ОВА.

По его словам, сейчас есть много ресурсов, которые дают данные. Ким рассказал, что "Николаевский Ванек" продолжил деятельность и имеет в доступе достаточно ресурсов.

"Чтобы не быть "пятым колесом", — я занимаюсь работой", — добавил он.

Напомним, Ким заявил, что до конца войны в Николаеве точно не будут восстанавливать здание ОВА, которое разрушили российские оккупанты.

Кроме того, глава Николаевской ОВА рассказал о жизни в прифронтовом регионе. По его словам, область продолжает полноценную жизнь благодаря воинам.

война Николаев Украина Николаевская область Виталий Ким
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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