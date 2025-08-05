Віталій Кім пояснив, чому зник із публічного простору

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, чому почав рідше зʼявлятися в публічному просторі. За його словами, наразі він займається роботою.

Про це Віталій Кім сказав в інтервʼю журналістці Галині Остаповець.

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Кім розповів про свою активну діяльність у публічному просторі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Тоді не було інформаційної системи, яка давала правдиву інформацію, це було потрібно. Тобто вимоги часу для того і був задум, дійсно треба було заспокоїти людей, треба було додати сил нашим військовим, в тому числі нашим миколаївським, які були базою тоді для мене. Це було необхідно", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

За його словами, наразі є багато ресурсів, які дають дані. Кім розповів, що "Миколаївський Ваньок" продовжив діяльність та має в доступі достатньо ресурсів.

"Щоб не бути "п'ятим колесом", — я займаюся роботою", — додав він.

Нагадаємо, Кім заявив, що до кінця війни у Миколаєві точно не будуть відновлювати будівлю ОВА, яку зруйнували російські окупанти.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА розповів про життя в прифронтовому регіоні. За його словами, область продовжує повноцінне життя завдяки воїнам.