Ким: эффект от ударов по логистике РФ будет ощутим через 2–3 месяца
Последствия ударов по российской логистике могут проявиться на фронте в среднесрочной перспективе. Речь идет примерно о 2–3 месяцах.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Эффект будет накопительным
По словам Кима, несмотря на проблемы с поставками топлива и осложнения в логистике на временно оккупированных территориях, Россия пока не демонстрирует быстрого снижения интенсивности боевых действий.
Он подчеркнул, что российские войска сохраняют способность поддерживать активные атаки даже в условиях логистических трудностей.
В то же время глава ОВА предположил, что влияние ударов по вражеской логистике будет накапливаться постепенно и может стать заметным через несколько месяцев.
"Результаты мы увидим позже. Потребуется 2–3 месяца, чтобы количество существенно уменьшилось", — заявил Виталий Ким.
Речь идет о потенциальном снижении возможностей обеспечения армии РФ боеприпасами, топливом и другими ресурсами.
Новини.LIVE сообщали, что Виталий Ким отмечал улучшение ситуации с безопасностью в регионе. По его словам, усиление противовоздушной обороны привело к уменьшению количества обстрелов и повышению эффективности сбивания вражеских целей. В результате, как отметил чиновник, удалось значительно снизить количество жертв среди гражданского населения.
Новини.LIVE сообщали, что глава Николаевской ОГА сообщил о реализации масштабных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц в Николаевской области. Он также отметил, что благодаря переселенцам население в отдельных общинах увеличилось.
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