В КНДР на глазах Ким Чен Ына сломался новый эсминец во время запуска на воду

Ким Чен Ын контролирует военные учения. Фото: REUTERS

В Северной Корее произошла серьезная авария во время торжественного спуска на воду нового эсминца, который должен был стать частью модернизированного флота страны. Инцидент произошел в среду, 21 мая, прямо во время церемонии, которую лично контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Причиной аварии стали, по официальной версии, "неопытное командование и халатность в операционных процессах". Из-за этих ошибок были повреждены части киля корабля, а носовая часть не смогла покинуть фарватер, что фактически сорвало церемонию запуска.

В своем заявлении Ким Чен Ын пообещал, что на ближайшем заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи будут рассмотрены действия ответственных лиц, и виновные понесут наказание. Он также приказал завершить ремонт эсминца до июня.

По сообщению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, в четверг, 22 мая, Пхеньян осуществил запуск нескольких крылатых ракет, чтобы показать военную мощь, несмотря на неудачи.

Новый эсминец, по оценке южнокорейских военных, по своим размерам и вооружением подобен кораблям класса Choe Hyon с управляемыми ракетами. В прошлом месяце Ким Чен Ын лично представил этот 5000-тонный корабль как стратегический шаг в расширении возможностей флота для превентивных ядерных ударов.

Журналисты Bloomberg отметили, что обычно Северная Корея крайне редко признает собственные технические или военные ошибки. Однако это уже второй случай за последний год, когда официальные СМИ КНДР сообщают о провале. В 2024 году северокорейская ракета со спутником-шпионом взорвалась вскоре после старта, и власти тоже официально об этом сообщили в СМИ.

Напомним, в начале мая Ким Чен Ын прокомментировал, почему войска КНДР воюют против Украины.

Тем временем в Верховной Раде Украины хотят признать КНДР страной-агрессором. Там уже зарегистрировали соответствующий законопроект.