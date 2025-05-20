Верховна Рада розглядає проєкт про визнання КНДР країною-агресором

Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: censor.net

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №13301, в якому пропонується визнати Корейську Народно-Демократичну Республіку (КНДР) державою-агресором. Зокрема, через участь північнокорейських військ у повномасштабній війні Росії проти України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13301.

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У зверненні Верховної Ради України до міжнародних організацій, зокрема ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА НАТО та парламентів інших країн світу, йдеться про фактичну участь військ КНДР у бойових діях на боці Росії, постачання озброєння та іншу підтримку війни проти України.

Зазначається, що Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, а також ракети, гаубиці та іншу техніку. Загальний прибуток КНДР від цієї співпраці міг перевищити 20 мільярдів доларів.

"За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії щонайменше 4 млн артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Також у проєкті постанови наголошується, що така діяльність Пхеньяна суперечить нормам міжнародного права, включно зі Статутом ООН та Резолюцією Генасамблеї ООН №3314 "Визначення агресії".

Верховна Рада закликає міжнародну спільноту визнати КНДР державою-агресором, запровадити додаткові санкції та посилити тиск на північнокорейське керівництво для припинення постачання зброї, участі у війні та підтримки злочинної агресії проти України.

Скриншот пояснювальної записки

У пояснювальній записці вказано, що ухвалення цієї постанови дасть змогу розширити лаву підсудних у разі створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії Росії проти України. А також не обмежуватися представниками російського та білоруського воєнно-політичного керівництва.

"Там мусять опинитися також посадовці КНДР — ті, хто брав участь в ухваленні політичних, дипломатичних чи військових рішень про вступ у війну проти України", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що нещодавно лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прокоментував участь військ КНДР у війні Росії проти України.

Також стало відомо, скільки військових КНДР загинуло під час повномасштабної війни РФ проти України.