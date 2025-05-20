Верховная Рада рассматривает проект о признании КНДР страной-агрессором

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: censor.net

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления №13301, в котором предлагается признать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) государством-агрессором. В частности, из-за участия северокорейских войск в полномасштабной войне России против Украины.

Об этом говорится в карточке законопроекта №13301.

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В обращении Верховной Рады Украины к международным организациям, в частности ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО и парламентам других стран мира, говорится о фактическом участии войск КНДР в боевых действиях на стороне России, поставках вооружения и другой поддержке войны против Украины.

Отмечается, что Северная Корея передала России не менее 4 миллионов артиллерийских снарядов, а также ракеты, гаубицы и другую технику. Общая прибыль КНДР от этого сотрудничества могла превысить 20 миллиардов долларов.

"За последние 20 месяцев Северная Корея передала России не менее 4 млн артиллерийских снарядов, которые активно используются в войне против Украины", — говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Также в проекте постановления отмечается, что такая деятельность Пхеньяна противоречит нормам международного права, включая Устав ООН и Резолюцию Генассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии".

Верховная Рада призывает международное сообщество признать КНДР государством-агрессором, ввести дополнительные санкции и усилить давление на северокорейское руководство для прекращения поставок оружия, участия в войне и поддержки преступной агрессии против Украины.

Скриншот объяснительной записки

В объяснительной записке указано, что принятие этого постановления позволит расширить скамью подсудимых в случае создания специального международного трибунала за преступления агрессии России против Украины. А также не ограничиваться представителями российского и белорусского военно-политического руководства.

"Там должны оказаться также должностные лица КНДР — те, кто принимал участие в принятии политических, дипломатических или военных решений о вступлении в войну против Украины", — говорится в объяснительной записке к законопроекту.

Напомним, что недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал участие войск КНДР в войне России против Украины.

Также стало известно, сколько военных КНДР погибло во время полномасштабной войны РФ против Украины.