У КНДР на очах Кім Чен Ина зламався новий есмінець під час запуску на воду

Кім Чен Ин контролює військові навчання. Фото: REUTERS

У Північній Кореї сталася серйозна аварія під час урочистого спуску на воду нового есмінця, який мав стати частиною модернізованого флоту країни. Інцидент відбувся в середу, 21 травня, прямо під час церемонії, яку особисто контролював лідер КНДР Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Причиною аварії стали, за офіційною версією, "недосвідчене командування і недбалість в операційних процесах". Через ці помилки було пошкоджено частини кіля корабля, а носова частина не змогла покинути фарватер, що фактично зірвало церемонію запуску.

У своїй заяві Кім Чен Ин пообіцяв, що на найближчому засіданні Центрального комітету Трудової партії Кореї буде розглянуто дії відповідальних осіб і винні понесуть покарання. Він також наказав завершити ремонт есмінця до червня.

За повідомленням Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, у четвер, 22 травня, Пхеньян здійснив запуск кількох крилатих ракет, щоб показати військову міць, попри невдачі.

Новий есмінець, за оцінкою південнокорейських військових, за своїми розмірами та озброєнням подібний до кораблів класу Choe Hyon із керованими ракетами. Минулого місяця Кім Чен Ин особисто презентував цей 5000-тонний корабель як стратегічний крок у розширенні можливостей флоту для превентивних ядерних ударів.

Журналісти Bloomberg зауважили, що зазвичай Північна Корея вкрай рідко визнає власні технічні чи військові помилки. Проте це вже другий випадок за останній рік, коли офіційні ЗМІ КНДР повідомляють про провал. У 2024 році північнокорейська ракета зі супутником-шпигуном вибухнула невдовзі після старту і влада теж офіційно про це сповістила у ЗМІ.

Нагадаємо, на початку травня Кім Чен Ин прокоментував, чому війська КНДР воюють проти України.

Тим часом у Верховній Раді України хочуть визнати КНДР країною-агресором. Там вже зареєстрували відповідний законопроєкт.