Бельгия выделит Украине €4 млн на ветеранские услуги - Ким

Виталий Ким. Фото: Минветеранов

Бельгия выделит Украине 4 млн евро на развитие политики в отношении ветеранов, в частности на создание реестров и цифровизацию Министерства по делам ветеранов. Международное сотрудничество станет одним из ключевых направлений работы ведомства в связи с ограниченными финансовыми возможностями государственного бюджета на следующий год.

Об этом министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Ким рассказал о сотрудничестве Украины с международными партнерами

В рамках проекта планируется запустить новые цифровые услуги для ветеранов, ветеранок и их семей, а также лучше интегрировать между собой государственные информационные системы.

Украинская и бельгийская делегации. Фото: Минветеранов

Это должно упростить доступ к услугам в сферах трудоустройства, лечения, реабилитации, жилья, образования и социальной поддержки.

"Бельгия объявила, что выделяет 4 миллиона евро именно на создание реестров и цифровизацию в Министерстве по делам ветеранов", — заявил министр.

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Особое внимание будет уделено кибербезопасности. Цифровую инфраструктуру Минветеранов будут модернизировать в соответствии со стандартами киберустойчивости НАТО. Также благодаря проекту государство сможет анализировать, какими услугами ветераны реально пользуются, и совершенствовать их на основе данных и отзывов.

Проект будет реализовываться в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, а внедрением займется Эстонский центр международного развития ESTDEV. Основой для сотрудничества стали меморандумы, которые Минветеранов подписало с НАТО и Эстонией во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске.

Максим Прево и Виталий Ким. Фото: Минветеранов

Ким отметил, что Украина уже ведет переговоры о сотрудничестве в сфере работы с ветеранами с рядом стран. Среди них — Канада, Ирландия, Швеция и Дания. Также министр планирует посетить США, чтобы ознакомиться с американским опытом работы с ветеранским сообществом.

По его словам, американские партнеры согласились содействовать созданию консультативного совета, который будет помогать адаптировать соответствующие проекты и практики в Украине.

"Из-за нехватки бюджета на следующий год предстоит очень много работы с международными партнерами, потому что работать нужно, а денег не так много", — подчеркнул Ким.

Накануне Ким и глава МИД Бельгии Максим Прево встретились с украинскими ветеранами. В ходе встречи обсудили их потребности, возвращение к гражданской жизни, трудоустройство и медицинскую поддержку.

Как сообщали Новини.LIVE, министр по делам ветеранов Украины Виталий Ким заявил, что политика в отношении ветеранов должна стать одним из постоянных направлений работы украинских дипломатических миссий за рубежом. По словам Кима, такая работа необходима с учетом масштабов ветеранского сообщества в Украине. Сейчас в стране насчитывается более 1,8 млн ветеранов и ветеранок, большинство из которых — люди трудоспособного возраста.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ровно открыли Центр заботы о ветеранах, который будет работать по принципу "единого окна". Новый центр будет предоставлять комплексное немедицинское сопровождение ветеранам и их семьям во время лечения и реабилитации.