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Головна Новини дня Кім: Бельгія виділить Україні 4 млн євро на Мінветеранів

Кім: Бельгія виділить Україні 4 млн євро на Мінветеранів

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 22:14
Бельгія виділить Україні €4 млн на ветеранські послуги — Кім
Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

Бельгія виділить Україні 4 млн євро на розвиток ветеранської політики, зокрема створення реєстрів і цифровізацію Міністерства у справах ветеранів. Міжнародна співпраця стане одним із ключових напрямів роботи відомства через обмежені фінансові можливості державного бюджету на наступний рік.

Про це міністр у справах ветеранів України Віталій Кім розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Кім розповів про співпрацю України з міжнародними партнерами

У межах проєкту планують запустити нові цифрові послуги для ветеранів, ветеранок та їхніх родин, а також краще інтегрувати між собою державні інформаційні системи.

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Українська та бельгійська делегації. Фото: Мінветеранів

Це має спростити доступ до послуг у сферах працевлаштування, лікування, реабілітації, житла, освіти та соціальної підтримки.

"Бельгія анонсувала, що вони дають 4 мільйони євро якраз на створення реєстрів і діджиталізації в Міністерстві ветеранів", — заявив міністр.

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Робоча зустріч Віталія Кіма та Максима Прево. Фото: Мінветеранів

Окрему увагу приділять кібербезпеці. Цифрову інфраструктуру Мінветеранів модернізуватимуть відповідно до стандартів кіберстійкості НАТО. Також завдяки проєкту держава зможе аналізувати, якими послугами ветерани реально користуються, та вдосконалювати їх на основі даних і відгуків.

Проєкт реалізовуватиметься через Комплексний пакет допомоги НАТО для України, а впровадженням займатиметься Естонський центр міжнародного розвитку ESTDEV. Основою для співпраці стали меморандуми, які Мінветеранів підписало з НАТО та Естонією під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Кім: Бельгія виділить Україні 4 млн євро на Мінветеранів - фото 3
Максим Прево та Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

Кім зазначив, що Україна вже веде переговори про співпрацю у ветеранській сфері з низкою країн. Серед них — Канада, Ірландія, Швеція та Данія. Також міністр планує відвідати США, щоб ознайомитися з американським досвідом роботи з ветеранською спільнотою.

За його словами, американські партнери погодилися сприяти створенню консультативної ради, яка допомагатиме адаптувати відповідні проєкти та практики в Україні.

"Через брак бюджету на наступний рік дуже багато буде роботи з міжнародними партнерами, бо робити роботу треба, а грошей не дуже", — наголосив Кім.

Напередодні Кім та глава МЗС Бельгії Максим Прево зустрілися з українськими ветеранами. Під час зустрічі обговорили їхні потреби, повернення до цивільного життя, працевлаштування та медичну підтримку.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр у справах ветеранів України Віталій Кім заявив, що ветеранська політика має стати одним із постійних напрямів роботи українських дипломатичних місій за кордоном. За словами Кіма, така робота необхідна з огляду на масштаб ветеранської спільноти в Україні. Наразі в країні налічується понад 1,8 млн ветеранів і ветеранок, більшість із яких — люди працездатного віку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Рівному відкрили Простір турботи про ветеранів та ветеранок, який працюватиме за принципом "єдиного вікна". Новий осередок надаватиме комплексний немедичний супровід ветеранам, ветеранкам та їхнім родинам під час лікування й реабілітації.

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Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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