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Число погибших в Белгороде увеличилось — в городе снова раздавалась воздушная тревога

31 декабря 2023 11:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Число погибших в Белгороде увеличилось — в городе снова раздавалась воздушная тревога
Последствия обстрелов в Белгороде Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В российском Белгороде утро 31 декабря началось с воздушной тревоги. По словам местных властей, в городе продолжалась ракетная опасность. В свою очередь в Белгороде увеличилось количество погибших в результате вчерашней атаки.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Уже позже воздушная тревога была отменена.

Следует добавить, что количество погибших в Белгороде в результате вчерашней атаки увеличилось до 24 человек.

ракетная опасность в Белгороде
Скриншот сообщения из Telegram ASTRA

Что известно о ракетной атаке на Белгород 30 декабря

Днем 30 декабря в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах виднелись столбы дыма.

В сети появилось видео с момента прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.

По словам губернатора Белгородской области, всего от удара по Белгороду известно о 109 раненых.

В свою очередь глава МИД России Мария Захарова назвала обстрел российского Белгорода терактом. Она обвинила Великобританию и Соединенные Штаты в атаке по городу.

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