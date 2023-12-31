Число погибших в Белгороде увеличилось — в городе снова раздавалась воздушная тревога
В российском Белгороде утро 31 декабря началось с воздушной тревоги. По словам местных властей, в городе продолжалась ракетная опасность. В свою очередь в Белгороде увеличилось количество погибших в результате вчерашней атаки.
Об этом сообщают российские СМИ.
Воздушная тревога в Белгороде 31 декабря
Уже позже воздушная тревога была отменена.
Следует добавить, что количество погибших в Белгороде в результате вчерашней атаки увеличилось до 24 человек.
Что известно о ракетной атаке на Белгород 30 декабря
Днем 30 декабря в российском городе Белгород были слышны взрывы. В нескольких местах виднелись столбы дыма.
В сети появилось видео с момента прилета по центру Белгорода. В городе перекрыли территории, где были зафиксированы обстрелы.
По словам губернатора Белгородской области, всего от удара по Белгороду известно о 109 раненых.
В свою очередь глава МИД России Мария Захарова назвала обстрел российского Белгорода терактом. Она обвинила Великобританию и Соединенные Штаты в атаке по городу.
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