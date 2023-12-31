Кількість загиблих в Бєлгороді збільшилась — в місті знову лунала повітряна тривога
У російському Бєлгороді ранок 31 грудня почався з повітряної тривоги. За словами місцевої влади, у місті тривала ракетна небезпека. Своєю чергою у Бєлгороді збільшилась кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Повітряна тривога в Бєлгороді 31 грудня
Вже пізніше повітряну тривогу було скасовано.
Варто додати, що кількість загиблих в Бєлгороді внаслідок вчорашньої атаки збільшилась до 24 людей.
Що відомо про ракетну атаку на Бєлгород 30 грудня
Вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.
У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода. У місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.
За словами губернатора Бєлгородської області, загалом від удару по Бєлгороду відомо про 109 поранених.
Своєю чергою глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.
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