Кількість загиблих в Бєлгороді збільшилась — в місті знову лунала повітряна тривога

Наслідки обстрілів у Бєлгороді. Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

У російському Бєлгороді ранок 31 грудня почався з повітряної тривоги. За словами місцевої влади, у місті тривала ракетна небезпека. Своєю чергою у Бєлгороді збільшилась кількість загиблих внаслідок вчорашньої атаки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вже пізніше повітряну тривогу було скасовано.

Варто додати, що кількість загиблих в Бєлгороді внаслідок вчорашньої атаки збільшилась до 24 людей.

Скриншот допису з Telegram ASTRA

Що відомо про ракетну атаку на Бєлгород 30 грудня

Вдень 30 грудня в російському місті Бєлгород було чутно вибухи. В кількох місцях було видно стовпи диму.

У мережі з'явилося відео з моментом прильоту по центру Бєлгорода. У місті перекрили території, де було зафіксовано обстріли.

За словами губернатора Бєлгородської області, загалом від удару по Бєлгороду відомо про 109 поранених.

Своєю чергою глава МЗС Росії Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода терактом. Вона звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки в атаці по місту.