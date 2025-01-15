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Число украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое

15 января 2025 20:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Количество украинцев, которые выехали и не вернулись, выросло втрое
Украинские беженцы за границей. Фото: BNS
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

По данным Администрации государственной пограничной службы Украины граждане нашего государства 30,11 млн раз пересекли границы в 2024 году. При этом около полумиллиона граждан выехали из страны и не вернулись обратно. Таким образом, за год количество невозвращений украинцев домой выросло втрое.

Об этом пишет платформа Опендатабот в среду, 15 января.

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Сообщается, что 2% украинцев, которые выезжали в прошлом году, не вернулись в Украину — 443 тысячи человек. Это более чем втрое превышает показатели 2023 года. Тогда разница между выехавшими и вернувшимися составила всего 134 тысячи. В 2024 году больше всего людей "потерялось" в  июне — 194 тысячи граждан.

Также отмечается, что только три месяца прошлого года имели положительную динамику, когда граждан, которые вернулись в страну было больше чем тех, кто выехал. Среди них апрель — +58 тысяч, июль — +23 тысяч и август — +89 тысяч.

По официальным данным Госпогранслужбы, всего около трех миллионов граждан не вернулось за три года полномасштабной войны. Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению, то есть с 2011 по 2021 год.

инфографика
Инфогрфика выезда укринцев з грницу. Фото: Опендатабот

Стоит заметить, что данные Пограничной службы Украины отражают лишь информацию относительно граждан, которые выезжали на официальных пунктах пропуска. На данный момент нет достоверных данных об украинцах, которые покинули ВОТ или выехали нелегально.

Ранее мы сообщали, что норвежское правительство решило ограничить предоставление помощи беженцам из некоторых регионов Украины. Это объясняется тем, что Норвегия считает все западные области, а также Киевскую, Полтавскую, Винницкую и Житомирскую безопасными для проживания людей.

Также напомним, что в США продлили временную защиту для украинцев. Свой статус, в частности, сохранят граждане, прибывшие в страну до 16 августа 2023 года.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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