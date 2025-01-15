Кількість українців, які виїхали і не повернулися, зросла втричі

Українські біженці за кордоном. Фото: BNS

За даними Адміністрації державної прикордонної служби України, громадяни нашої держави 30,11 млн разів перетнули кордони у 2024 році. При цьому близько півмільйона громадян виїхали з країни і не повернулися назад. Таким чином, за рік кількість неповернень українців додому виросла втричі.

Про це пише платформа Опендатабот у середу, 15 січня.

Читайте також:

Українці не повертаються додому

Повідомляється, що 2% українців, які виїжджали торік, не повернулися до України — 443 тисячі осіб. Це більш ніж втричі перевищує показники 2023 року. Тоді різниця між тими, хто виїхав, та тими, хто повернувся, становила лише 134 тисячі. У 2024 році найбільше людей "загубилося" у червні — 194 тисячі громадян.

Також зазначається, що лише три місяці минулого року мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну, було більше, ніж тих, хто виїхав. Серед них квітень — +58 тисяч, липень — +23 тисячі та серпень — +89 тисяч.

За офіційними даними Держприкордонслужби, загалом близько 3 мільйонів громадян не повернулося за три роки повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік.

Інфографіка виїзду українців за кордон. Фото: Опендатабот

Варто зауважити, що дані Прикордонної служби України відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційних пунктах пропуску. Нараз немає достовірних даних про українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально.

Раніше ми повідомляли, що норвезький уряд вирішив обмежити надання допомоги біженцям з деяких регіонів України. Це пояснюється тим, що Норвегія вважає усі західні області, а також Київську, Полтавську, Вінницьку та Житомирську безпечними для проживання людей.

Також нагадаємо, що у США продовжили тимчасовий захист для українців. Свій статус, зокрема, збережуть громадяни, які прибули до країни до 16 серпня 2023 року.