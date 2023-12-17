Болезнь из Китая придет в Украину — Комаровский рассказал, почему она возникла

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото:

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что вспышка микоплазменной пневмонии в Китае повторится и в Украине. По его словам, это происходит из-за изоляции детей во время коронавируса и войны.

Об этом Евгений Комаровский рассказал Новости.LIVE.

Читайте также:

Почему дети часто болеют

Комаровский отметил, что для детей нормально болеть ОРВИ минимум шесть раз в год и часто это не требует лечения, а проходит именно. Благодаря общению друг с другом дети делятся вирусами, из-за чего их "иммунитет обновляется".

"Дети в Китае очень жестко были изолированы друг от друга, они не общались - был карантин. А дело в том, что дети в ходе своего общения подцепляют постоянно циркулирующие вирусы - эрисвирус, эденовирус, парагрипп и так далее, и они все время обновляют себе иммунитет. И таким образом получается, если я в этом году болел гриппом, а в следующем году снова встречаюсь с гриппом, я болею, но уже легко-легко. Потому что иммунитет обновился" , - рассказал он.

По словам Комаровского, после того, как сняли все ограничения, дети снова начали общаться, до этого их иммунитет не обновлялся и они начали болеть вирусными инфекциями относительно тяжело. Он подчеркнул, что это не коронавирус, а обычные инфекции, которыми и раньше всегда болели.

Что вызывает микоплазменную пневмонию

"Рядом с нами постоянно живет микроб, это бактерия, не вирус, называемый микоплазмой. Она, как правило, легко лечится и не вызывает тяжелых болезней. Но это та бактерия, которая чаще всего вызывает осложнение вирусных инфекций", - пояснил врач.

Он уточнил, что этот микроб приводит к микоплазменной пневмонии, которую лечат такими антибиотиками как эритромицин и азитромицин. Однако из-за того, что этим препаратом кто-то придумал лечить коронавирус, его начали пить все и даже в Украине для профилактики, из-за чего организм к ним привык.

Как следствие массового использования азитромицина, микоплазма повсюду во всем мире к нему теперь устойчива. Таким образом у детей возникает воспаление легких, которое раньше элементарно лечили, а сейчас лечить практически нечем, поскольку другие антибиотики намного сильнее, дороже, их уже не поп ешь в сладком сиропе, дети с тяжелой пневмонией попадают в стационары и возникает такая беда" , — отметил Комаровский.

Новая болезнь из Китая распространится на Украину

Врач рассказал, что микоплазменная пневмония придет и в Украину, правда, неизвестно, когда это произойдет, потому что дети до сих пор учатся онлайн.

"Тем не менее вспышка микоплазменной пневмонии Украину тоже ждет. Чем она у нас может быть сложнее, тем что наши дети после двух лет онлайн обучения коронавирусного пошли на онлайн обучение военное, то есть наши дети не могут нормально общаться со сверстниками не два года, а уже четыре и когда это закончится никто не знает" , - резюмировал эксперт.

Напомним, что Комаровский также заявил, что после войны нам придется не только отстраивать свою страну, но и лечить своих детей. В условиях войны спланировать это гораздо труднее.