Комаровський пояснив, у чому полягає головна проблема лікування дітей під час війни

Лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото: Instagram Євгенія Комаровського

Після війни нам доведеться не лише відбудовувати свою країну, але і доліковувати своїй дітей. В умовах війни спланувати це значно важче.

Про це Новини.LIVE розповів лікар-педіатр Євгеній Комаровський.

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"Коли ми починаємо говорити, що ми після війни все відбудуємо, то варто не забувати, що нам також треба багато чого буде довчити і долікувати, оскільки великий пласт проблем, які недоліковані і недовивчені", — пояснив лікар.

В умовах війни батьки часто забувають приділяти увагу здоров`ю дітей.

"У мене зараз стільки недолікованих пацієнтів, бо дорослі часто навіть не думають, що на дитину варто звернути увагу", — вважає Комаровський.

Невпевненість українців у завтрашньому дні

Також Комаровський вважає, що головною проблемою українців в умовах війни є невпевненість у завтрашньому дні.

"Мені найбільше болить те, що у мене нема упевненого завтрашнього дня, як і в усіх мешканців України. Нема горизонтів планування. Хіба що на Новий рік, але тут теж не можна бути впевненим", — висловив думку педіатр.

Раніше ми повідомляли, що лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду. За його словами, потрібно розмовляти та весь час бути поряд.