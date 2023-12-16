Комаровский объяснил, в чем состоит главная проблема лечения детей во время войны

Врач-педиатр Евгений Комаровский. Фото: Instagram Евгения Комаровского

После войны нам придется не только отстраивать свою страну, но и долечивать своих детей. В условиях войны спланировать это значительно труднее.

Об этом Новини.LIVE рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

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Украинцам придется долечиться после войны

"Когда мы начинаем говорить, что мы после войны все отстроим, то следует не забывать, что нам также нужно многое будет доучить и долечить, поскольку большой пласт проблем, которые недолечены и недоизучены", — пояснил врач.

В условиях войны родители часто забывают уделять внимание здоровью детей.

"У меня сейчас столько недолеченных пациентов, потому что взрослые часто даже не думают, что на ребенка стоит обратить внимание", — считает Комаровский.

Неуверенность украинцев в завтрашнем дне

Комаровский также считает, что главной проблемой украинцев в условиях войны является неуверенность в завтрашнем дне.

"Мне больше всего болит то, что у меня нет уверенного завтрашнего дня, как и у всех жителей Украины. Нет горизонтов планирования. Разве что на Новый год, но здесь тоже нельзя быть уверенным", — высказал мнение педиатр.

Ранее мы сообщали, что врач Евгений Комаровский назвал пять шагов помощи человеку, который намерен прибегнуть к суициду. По его словам, нужно разговаривать и все время быть рядом.