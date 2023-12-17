Хвороба з Китаю прийде в Україну — Комаровський розповів, чому вона виникла
Український лікар-педіатр Євгеній Комаровський заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни.
Про це Євген Комаровський розповів Новини.LIVE.
Чому діти часто хворіють
Комаровський зазначив, що для дітей нормально хворіти ГРВІ мінімум шість разів на рік і часто це не потребує лікування, а проходить саме. Завдяки спілкуванню одне з одним діти діляться вірусами, через що їх "імунітет оновлюється".
"Діти в Китаї дуже жорстко були ізольовані одне від одного, вони не спілкувались — був карантин. А річ у тому, що діти в ході свого спілкування підчіплюють постійно циркулюючі віруси — ерісвірус, еденовірус, парагрип і так далі, й вони весь час оновлюють собі імунітет. І таким чином виходить, якщо я цьогоріч хворів на грип, а наступного року знову зустрічаюся з грипом, я хворію, але вже легко-легко. Тому що імунітет оновився", — розповів він.
За словами Комаровського, після того, як зняли всі обмеження, діти знову почали спілкуватися, до цього їх імунітет не оновлювався й вони почали хворіти на вірусні інфекції відносно тяжко. Він наголосив, що це не коронавірус, а звичайні інфекції, якими й раніше завжди хворіли.
Що спричиняє мікоплазмову пневмонію
"Поруч із нами постійно живе мікроб, це бактерія, не вірус, який називається мікоплазма. Вона, як правило, легко лікується й не викликає тяжких хвороб. Але це та бактерія, яка найчастіше всього викликає ускладнення вірусних інфекцій", — пояснив лікар.
Він уточнив, що цей мікроб спричиняє мікоплазмову пневмонію, яку лікують такими антибіотиками як еритроміцин і азитроміцин. Однак через те, що цим препаратом хтось вигадав лікувати коронавірус, його почали пити всі, й навіть в Україні, для профілактики, через що організм до них звик.
"Як наслідок масового використання азитроміцину, мікоплазма повсюди в усьому світі до нього тепер стійка. Таким чином у дітей виникає запалення легень, яке раніше елементарно лікували, а зараз лікувати практично немає чим, оскільки інші антибіотики набагато сильніші, дорожчі, їх уже не поп'єш у солодкому сиропі, діти з тяжкою пневмонією потрапляють до стаціонарів і виникає отака біда", — зазначив Комаровський.
Нова хвороба з Китаю пошириться на Україну
Лікар розповів, що мікоплазмова пневмонія прийде й в Україну, щоправда невідомо, коли це станеться, бо діти досі вчаться онлайн.
"Тим не менш спалах мікоплазмової пневмонії Україну теж чекає. Чим вона в нас може бути складнішою, тим що наші діти після двох років онлайн навчання коронавірусного пішли на онлайн навчання військове, тобто наші діти не можуть нормально спілкуватись з однолітками не два роки, а вже чотири й коли це закінчиться ніхто не знає", — резюмував експерт.
Нагадаємо, що Комаровський також заявив, що після війни нам доведеться не лише відбудовувати свою країну, але і доліковувати своїх дітей. В умовах війни спланувати це значно важче.
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