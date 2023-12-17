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Хвороба з Китаю прийде в Україну — Комаровський розповів, чому вона виникла

17 грудня 2023 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Хвороба з Китаю прийде в Україну — Комаровський розповів, чому вона виникла
Український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Український лікар-педіатр Євгеній Комаровський заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни. 

Про це Євген Комаровський розповів Новини.LIVE.

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Чому діти часто хворіють

Комаровський зазначив, що для дітей нормально хворіти ГРВІ мінімум шість разів на рік і часто це не потребує лікування, а проходить саме. Завдяки спілкуванню одне з одним діти діляться вірусами, через що їх "імунітет оновлюється".

"Діти в Китаї дуже жорстко були ізольовані одне від одного, вони не спілкувались — був карантин. А річ у тому, що діти в ході свого спілкування підчіплюють постійно циркулюючі віруси — ерісвірус, еденовірус, парагрип і так далі, й вони весь час оновлюють собі імунітет. І таким чином виходить, якщо я цьогоріч хворів на грип, а наступного року знову зустрічаюся з грипом, я хворію, але вже легко-легко. Тому що імунітет оновився", — розповів він. 

За словами Комаровського, після того, як зняли всі обмеження, діти знову почали спілкуватися, до цього їх імунітет не оновлювався й вони почали хворіти на вірусні інфекції відносно тяжко. Він наголосив, що це не коронавірус, а звичайні інфекції, якими й раніше завжди хворіли.

Що спричиняє мікоплазмову пневмонію

"Поруч із нами постійно живе мікроб, це бактерія, не вірус, який називається мікоплазма. Вона, як правило, легко лікується й не викликає тяжких хвороб. Але це та бактерія, яка найчастіше всього викликає ускладнення вірусних інфекцій", — пояснив лікар.

Він уточнив, що цей мікроб спричиняє мікоплазмову пневмонію, яку лікують такими антибіотиками як еритроміцин і азитроміцин. Однак через те, що цим препаратом хтось вигадав лікувати коронавірус, його почали пити всі, й навіть в Україні, для профілактики, через що організм до них звик.

"Як наслідок масового використання азитроміцину, мікоплазма повсюди в усьому світі до нього тепер стійка. Таким чином у дітей виникає запалення легень, яке раніше елементарно лікували, а зараз лікувати практично немає чим, оскільки інші антибіотики набагато сильніші, дорожчі, їх уже не поп'єш у солодкому сиропі, діти з тяжкою пневмонією потрапляють до стаціонарів і виникає отака біда", — зазначив Комаровський.

Нова хвороба з Китаю пошириться на Україну

Лікар розповів, що мікоплазмова пневмонія прийде й в Україну, щоправда невідомо, коли це станеться, бо діти досі вчаться онлайн.

"Тим не менш спалах мікоплазмової пневмонії Україну теж чекає. Чим вона в нас може бути складнішою, тим що наші діти після двох років онлайн навчання коронавірусного пішли на онлайн навчання військове, тобто наші діти не можуть нормально спілкуватись з однолітками не два роки, а вже чотири й коли це закінчиться ніхто не знає", — резюмував експерт. 

Нагадаємо, що Комаровський також заявив, що після війни нам доведеться не лише відбудовувати свою країну, але і доліковувати своїх дітей. В умовах війни спланувати це значно важче.

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