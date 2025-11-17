Художник развращал семилетних девочек — как его наказал суд

Художник. Фото иллюстративное: pexels.com

В Сумах 60-летний художник под видом уроков живописи развращал семилетних девочек. Ему уже избрали наказание.

Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Детали дела

О том, что происходило во время занятий, дети рассказали родителям. Один ребенок сообщил о непристойных действиях, другой — о том, что учитель заставлял его смотреть порнографические видео.

С пострадавшими работали психологи. Во время досудебного расследования провели судебно-психиатрическую экспертизу — согласно ее результатам, дети пережили насилие, которое оставило глубокий след в их психике.

Решение суда

Мужчину признали виновным. Он проведет в тюрьме десять лет. По мнению генерального прокурора, такой срок — только начало справедливости.

"Мы никогда не позволим превращать детство в травму. И это также призыв к изменениям в законодательстве, о которых я не устаю говорить, и надеюсь на поддержку народных депутатов. Наказание за сексуальные преступления должно быть максимально строгим", — подчеркнул Руслан Кравченко.

